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JESTE LI GA VIDJELI?

U Sarajevu nestao 78-godišnji muškarac, porodica i službe mole za pomoć

Istaknuto je da je riječ o dijabetičaru koji je prije tri godine imao blaži moždani udar

Sehad Fejzić. Društvene mreže

M. Až.

15.12.2025

Gorska služba spašavanja (GSS) Novi Grad Sarajevo uputila je apel građanima da pomognu u potrazi za 78-godišnjim Sehadom Fejzićem.

Posljednji put je viđen jutros u 7:30 sati kako se kreće iz naselja Buća Potok prema Otoci.

Visok je 180 cm, srednje tjelesne građe, ima sijedu kosu i kraću bradu.

U trenutku nestanka na sebi je imao tanju crnu zimsku jaknu, crne pantalone, crne dublje cipele, sivu kapu koja na sebi ima detalje u obliku pahulja i drveni smeđi štap.

Istaknuto je da je riječ o dijabetičaru koji je prije tri godine imao blaži moždani udar.

Sa sobom nema mobilni telefon, ali ima dokumente.

Ako imate bilo kakvu informaciju, odmah se javite na dežurni broj GSS-a Novi Grad Sarajevo 062 112 700 ili besplatan policijski broj 122.

Nestanak je prijavljen u PU Novi Grad i Operativni centar Službe za civilnu zaštitu Općine Novi Grad Sarajevo.

# NESTALA OSOBA
# SARAJEVO
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