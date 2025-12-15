Skupština KS: Tačka o sanaciji Curinih njiva povučena zbog tehničkih procedura

Skupština Kantona Sarajevo sutra neće razmatrati tačku o sanaciji klizišta na lokalitetu Curine njive, jer će ona zbog tehničkih procedura biti povučena. Informaciju je potvrdio predsjedavajući Skupštine KS Elvedin Okerić.

- Sredstva su obezbijeđena, a način utroška ovih sredstava trebalo je riješiti zakonskim propisom. Međutim, upravo smo pred sutrašnju sjednicu Skupštine KS primijetili grešku u ekonomskom kodu i vjerovatno ćemo morati povući ovu tačku zbog tehničkih procedura i staviti je na sljedeću sjednicu Skupštine KS, koja je planirana do kraja godine - rekao je Okerić za TVSA.

Okerić je objasnio da je grešku napravio predlagač Prijedloga Zakona o usmjeravanju sredstava za pomoć u sanaciji klizišta, te da će tačka najvjerovatnije biti razmatrana na narednoj sjednici. Prema njegovim riječima, ovo je jedini način rješavanja problema na Curinim njivama, s obzirom na kompleksnu situaciju zbog podijeljene nadležnosti.

- Nadam se da će usvajanje ovog zakona do kraja kalendarske godine omogućiti početak implementacije rješavanja ovog problema. Nadamo se da će se problem riješiti - zaključio je Okerić.

Predsjedavajući je napomenuo da je dnevni red sjednice obiman, te da ne isključuje mogućnost nastavka sjednice do kraja godine, ali i održavanja još jedne sjednice Skupštine KS na kojoj će biti razmatran Prijedlog budžeta za 2026. godinu.