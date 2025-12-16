Sportski novinar Aldin Bećarević: Na pusti otok bih ponio svoju ženu

Ime i prezime: Aldin Bećarević

Datum i mjesto rođenja: 27. avgust 1999., Beč, Austrija.

Šta prvo uradite kad se probudite: Napijem se vode.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Policajac.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: U trgovini.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Svoju ženu.

Šta gledate na televiziji: Fudbalske utakmice, osim toga ništa ne gledam na TV-u.

Šta Vas nervira: Nepravda.

Najdraži grad: Sarajevo.

Najbolji poklon koji ste dobili: Dres od Asmira Begovića s posljednje utakmice.

Čega se plašite: Neuspjeha u životu.

S kim najradije pijete kafu: Sa svakim.

Omiljena društvena mreža: Instagram.

Najdraža boja: Plava.

Ko Vam je uzor: Lebron Džejms (LeBron James).

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Stopirati sve ratove na svijetu.

Omiljeni muzičar ili bend: Dino Merlin.

Omiljena pjesma: „Ptica bijela“.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: Ne sjećam se.

Tim za koji navijate: Liverpul.

Omiljena narodna izreka: "Šta je, tu je".

Koje pitanje najviše mrzite: Gdje se vidite za 5 godina?

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Batman.

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Mauritius.