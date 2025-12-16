Sportski novinar Aldin Bećarević: Na pusti otok bih ponio svoju ženu

Ime i prezime: Aldin Bećarević
Datum i mjesto rođenja: 27. avgust 1999., Beč, Austrija.
Šta prvo uradite kad se probudite: Napijem se vode.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Policajac.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: U trgovini.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Svoju ženu.
Šta gledate na televiziji: Fudbalske utakmice, osim toga ništa ne gledam na TV-u.
Šta Vas nervira: Nepravda.
Najdraži grad: Sarajevo.
Najbolji poklon koji ste dobili: Dres od Asmira Begovića s posljednje utakmice.
Čega se plašite: Neuspjeha u životu.
S kim najradije pijete kafu: Sa svakim.
Omiljena društvena mreža: Instagram.
Najdraža boja: Plava.
Ko Vam je uzor: Lebron Džejms (LeBron James).
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Stopirati sve ratove na svijetu.
Omiljeni muzičar ili bend: Dino Merlin.
Omiljena pjesma: „Ptica bijela“.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: Ne sjećam se.
Tim za koji navijate: Liverpul.
Omiljena narodna izreka: "Šta je, tu je".
Koje pitanje najviše mrzite: Gdje se vidite za 5 godina?
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Batman.
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Mauritius.