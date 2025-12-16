Novi pokušaj održavanja sjednice Vijeća ministara: Hoće li BiH izgubiti i posljednju šansu za napredak na EU putu

Predsjedavajuća Borjana Krišto ponovo je za danas u 14 sati zakazala sjednicu Vijeća ministara BiH, na kojoj bi ponovo trebali biti razmatrani Prijedlog odluke o uspostavi Ureda glavnog pregovarača BiH s EU, Nacrt zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, te Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH. Održavanje sjednica s ovim tačkama u dva navrata do sada spriječili su ministri iz SNSD-a.

Izborna godina

Sjednica Vijeća ministara zakazana je dan uoči samita EU - zapadni Balkan u Briselu. U četvrtak počinje dvodnevno zasjedanje Evropskog vijeća do kojeg su vlasti BiH trebale usvojiti odluku o glavnom pregovaraču i nacrte zakona o VSTV-u i Sudu BiH, te tako ispuniti uvjete za početak pristupnih pregovora.

Neizvjesno je hoće li ministri iz SNSD-a u posljednjem trenutku promijeniti stav i ima li BiH uopće vremena da ispuni zahtjeve Brisela, ali se u slučaju propuštanja ove, s obzirom na to da je 2026. izborna godina, naredna šansa otvara tek u proljeće 2027. godine.

Viši analitičar Evropske inicijative za stabilnost (ESI) iz Berlina Adnan Ćerimagić kaže da BiH i EU danas djeluju u potpuno izmijenjenom globalnom kontekstu, jer se transatlantski odnosi, u čijem je središtu odnos EU i SAD, nalaze pred ozbiljnim izazovom.