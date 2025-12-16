Oblačno vrijeme širom BiH, najviša dnevna temperatura u Sarajevu oko pet stepeni

Danas će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U sjevernim, centralnim i istočnim područjima moguća je magla ili niska oblačnost. U ostalim područjima nešto manje oblačnosti i sunčanije. Vjetar slab promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura zraka od -2 do 5, na jugu do 8, a dnevna od 5 do 11, na jugu do 14 stepeni.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U kotlinskim dijelovima moguća je magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura oko -1, a najviša dnevna oko 5 stepeni.

Biometeorološka prognoza je relativno povoljna i većina populacije će se osjećati bolje. Nakon prohladnog jutra, povremeni sunčani intervali povoljno će djelovati na hronične bolesnike i meteoropate, stoga bi se i tegobe vezane uz njihove bolesti trebale postepeno umanjiti.

U unutrašnjosti, duže zadržavanje magle usporit će porast temperaturnih vrijednosti. Sa odmicanjem dana posvuda će ipak biti djelimično ugodnije.