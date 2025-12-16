Vrlo nezdrav zrak jutros u Sarajevu, preporučuje se oprez

U Sarajevu je jutros veoma zagađen zrak, a indeks kvalitete zraka iznosi 204 što spada u kategoriju "vrlo nezdravo".

Koncentracija PM2.5 čestica u 7 sati iznosila je 25,8 puta veća od godišnje referentne vrijednosti koju je propisala Svjetska zdravstvena organizacija.

Prema podacima servisa IQAir malo bolja situacija se očekuje u narednim danima.

Građanima se standardno savjetuje da izbjegavaju aktivnosti na otvorenom, da nose zaštitne maske preko usta i nosa, a ne preporučuje se ni provjetravanje prostorija.