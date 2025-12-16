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AVAZOVA ANKETA

Video / Penzioneri o povećanju penzija: Ako bude kao što su rekli, to će biti dobro, zadovoljni smo

Prema izračunima, penzije će u narednoj godini rasti oko 17 posto, s tim da će se s januarskom penzijom desiti porast od 11,6 posto, a u julu ostatak

Penzioneri zadovoljni. Avaz

Dž. Mahmutović

16.12.2025

Vlada Federacije BiH prošle sedmice je postigla saglasnost o povećanju penzija. Odluka će biti donesena na Vladi ove sedmice, a onda će u januaru proći parlamentarnu proceduru.

Prema izračunima, penzije će u narednoj godini rasti oko 17 posto, s tim da će se s januarskom penzijom desiti porast od 11,6 posto, a onda s julskom ostatak.

Pitali smo penzionere u Sarajevu da li su zadovoljni povećanjem, a većina je odgovorila potvrdno. Neki, ipak, strahuju da bi se nešto moglo iskomplikovati prilikom proceduru usvajanja, a drugi da će to inflacija "pojesti".

Odgovore naših čitatelja pogledajte u videoprilogu na početku teksta.

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# PENZIONERI
# PENZIJE
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