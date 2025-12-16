Brčko distrikt BiH među najuspješnijima u provedbi Strategije za borbu protiv korupcije

Brčko distrikt BiH zauzeo je drugo mjesto po stepenu realizacije Strategije za borbu protiv korupcije 2024–2028. godine, sa ostvarenih 57,8 posto planiranih aktivnosti, pokazali su prvi izvještaji o monitoringu predstavljeni u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine

Brčko distrikt BiH zauzeo je drugo mjesto po stepenu realizacije Strategije za borbu protiv korupcije 2024–2028. godine, sa ostvarenih 57,8 posto planiranih aktivnosti, pokazali su prvi izvještaji o monitoringu predstavljeni u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.

Ostvareni rezultati, kako je istaknuto, rezultat su kvalitetne koordinacije između Kancelarije za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije i institucija Brčko distrikta, kao i odgovornog pristupa institucija u realizaciji preuzetih obaveza. Upravo zahvaljujući takvom pristupu, Brčko distrikt se po procentu izvršenja nalazi odmah iza institucija na državnom nivou.

O primjeni konkretnih mjera iz Strategije govorio je i Mirza Mešanović, zamjenik direktora Kancelarije za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije u Brčkom, ističući da su rezultati posebno vidljivi kroz realizaciju više različitih aktivnosti predviđenih strateškim dokumentima.

Iz te kancelarije najavljeno je da se u narednom periodu očekuje provođenje složenijih i zahtjevnijih aktivnosti, uključujući izmjene i dopune zakona i drugih propisa, što će zahtijevati dodatno vrijeme i širi institucionalni angažman. Zbog toga se u narednim izvještajima očekuju još obimniji i sadržajniji rezultati.

Također je ponovo upućen poziv građanima da prijave svaki oblik korupcije.

- Svjesni smo da građani često očekuju konkretnije i vidljivije rezultate u borbi protiv korupcije. Međutim, uspjeh u ovom procesu nije moguć bez aktivnog učešća svih institucija, ali i samih građana, kroz prijave i dostavljanje informacija koje se dalje provjeravaju i procesuiraju u skladu sa zakonom - zaključili su u Kancelariji za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije Brčko distrikta BiH.