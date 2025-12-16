Režiser filma "Lepa sela, lepo gore" otkrio horor detalje sa snimanja: "Nemoj ići u taj bazen, tamo je Milan Lukić klao ljude"

Dragojević se prisjetio boravka u Višegradu dok je pisao scenarij. "I taj hotel 'Vilina vlas' u Višegradu, ja sam to tek kasnije saznao, taj Milan Lukić, Oliverov kompanjon, saradnik. Oni su odatle jedan dio ljudi iz Štrbaca doveli i zaklali ih u tom hotelu", kazao je Dragojević.

Reditelj Srđan Dragojević, govoreći o snimanju svog kultnog filma "Lepa sela, lepo gore" tokom rata, otkrio je detalje koji bacaju novo svjetlo na jezive ratne zločine počinjene u Višegradu.

Proslavljeni srbijanski reditelj Srđan Dragojević, autor kultnog filma "Lepa sela, lepo gore", iznio je u intervjuu za YouTube kanal "Velike Priče" šokantne detalje koje je saznao tokom snimanja filma u Višegradu, gdje se suočio sa zastrašujućom istinom o ratnim zločinima. Dragojević je direktno pomenuo ratnog zločinca Milana Lukića i jezive događaje u hotelu "Vilina vlas", opisujući aktere rata kao "glupu, pohlepnu, odvratnu ekipu".

On je opisao kako je, dok je sam boravio u hotelu, imao "noćne more, intenzivne nekoliko noći".

"I sutradan siđem na recepciju, tamo radi neki čovjek u uniformi, ali jako fin čovjek, slikar, onaj kao umjetnik, ne ide na front, nego na recepciju i ja ga pitam: 'U ovoj sobi je li se nešto desilo užasno'. Kaže: 'Jeste. 1992. desetak naših momaka silovali doktoricu i ona skočila preko terase i ubila se'", ispričao je Dragojević.

Zbog toga je tražio da mu promijene sobu. Kasnije je saznao i za još jedan zločin. "Ja se sjećam, pošto mi je taj slikar rekao kao: 'U tom bazenu se desio ozbiljan zločin. Nemoj da ideš u bazen'. Ja rekoh: 'Kakav bazen'", prisjetio se Dragojević.

Suočavanje s ratnim akterima

Kada je filmska ekipa stigla, Dragojević ih je upozorio. "Ja svima kažem: 'Ljudi, nemojte da idete u taj bazen. Tamo je taj Milan Lukić zaklao nekoliko ljudi'. Pola sata čujem smijeh, ono igraju vaterpolo", naveo je reditelj, dodajući: "Mislim, šta ti je ljudska priroda".

Dragojević je opisao i sramotne scene kojima je svjedočio. Prisjetio se vozača kombija koji je u jednoj srušenoj džamiji "nađe tablu s osiguračima" i skine ih, govoreći: "Vidi ovi kako su nepažljivi, nisu skinuli osigurače".

"Naučiš mnogo o ljudskoj prirodi kad se suočiš s tim ekstremnim stvarima", zaključio je Dragojević.

On je kritikovao i bosanske Srbe u istočnoj Bosni, opisujući ih kao nekompetentne. "Ti kad vidiš tamo tu ekipu ti kažeš: 'Ovi da imaju Teslino super oružje, ovi ne mogu da dobiju rat, jer su to moroni'. Znaš, ti vidiš da su to moroni. Puni sebe, neobrazovani", naveo je.

Kao primjer je naveo kćerku Radovana Karadžića. "Ta Karadžićeva kćerka je naplaćivala novinarima za dozvole. Samo pare u džep. To je onako glupa, pohlepna, odvratna ekipa", ispričao je Dragojević.

Prisjetio se i situacije kada je scenograf Mile Jerević obnovio jednu srušenu džamiju od lakih materijala, nakon čega su je Srbi iz tog sela ponovo srušili. "Kažu: 'Mi smo srušili pravu, vi nam opet gradite džamiju'. Nisu baš ljubitelji filmske umjetnosti", rekao je.

Na samom kraju snimanja ekipa iz Višegrada koja je pomagala filmadžijama je saznala za Srebrenicu. "Zadnji dan muk među ovim ljudima Bosancima u Višegradu, koji su pomagali kao dio ekipe. Oni su saznali za Srebrenicu. Tog dana se to desilo", prisjetio se Dragojević.

Veza između 'vikend ratnika' i današnjih huligana

Dragojević je povukao paralelu između aktera rata i današnjih kriminalaca i huligana.

"Kada vidim ove Ćacije, Ćacilend i sve ove Vučićeve kretene, kriminalce, huligane i to, dosta to liči na tu bandu iz 1990-tih. Znaš te vikend ratnike i to", kazao je.