U toku 17. redovna sjednica NSRS, Vlada povukla zakon o zaduživanju

U Banjoj Luci je u toku 17. redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, a sa dnevnog reda je povučen Nacrt zakona o zaduživanju, dugu i garancijama na prijedlog predlagača, Vlade RS.

Pred poslanicima se nalazi Prijedlog programa ekonomskih reformi 2026-2028. godina, Prijedlog budžeta RS za narednu godinu, Prijedlog zakona o izvršenju Budžeta za 2026. godinu, Prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju RS za 2026. te Prijedlog odluke odluke o kratkoročnom zaduživanju RS emisijom trezorskih zapisa za 2026. godinu. Sve ove tačke su predložene po hitnom postupku.

Na dnevnom redu je i Prijedlog zakona kojim se u potpunosti zabranjuje pušenje u svim zatvorenim prostorima u RS, te se po prvi put reguliše oblast pušenja elektronskih cigareta.

Narodni poslanici će raspravljati i o nekoliko izvještaja Glavne službe za reviziju javnog sektora RS za one korisnike koji su dobili negativno mišljenje u 2023. godini. Među njima su i gradovi Banja Luka i Bijeljina.