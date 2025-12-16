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Burno u RS: Minić rekao Vukanoviću "da avion koji spominje nije Vladin"

Vukanović tvrdi da je dobio međunarodnu potvrdu da je taj avion 7. decembra poletio sa banjalučkog aerodroma

Savo Minić. Srpskainfo

E. T.

16.12.2025

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas da avion koji narodni poslanik Nebojša Vukanović spominje da je letio u Rim nije u vlasništvu Vlade RS od 2021.

- Gospodine Vukanoviću, lažete najstrašnije. Taj avion koji navodite je Vlada RS prodala 26. maja 2021. godine i od tada nije u vlasništvu Vlade RS. Jedini avion u vlasništvu Vlade RS se nalazi na popravci u Cirihu. Dakle, sve ovo što radite je spin i laž - rekao je danas Minić u Narodnoj skupštini RS, odgovarajući na pitanje poslanika Nebojše Vukanovića o letu aviona u Rim.

- Tačno je da je taj avion prodat, ali je prodat firmi sina direktora Vazduhoplovnog servisa Sretena Ilića i taj avion polijeće sa banjalučkog aerodroma. Nemojte misliti da smo glupi, znamo da se išlo u Rim da se "rastali" sa Rašidom Serdarovim - rekao je Vukanović.

Vukanović tvrdi da je dobio međunarodnu potvrdu da je taj avion 7. decembra poletio sa banjalučkog aerodroma, a sletio u Rimu.

# NEBOJŠA VUKANOVIĆ
# SAVO MINIĆ
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