Burno u RS: Minić rekao Vukanoviću "da avion koji spominje nije Vladin"

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas da avion koji narodni poslanik Nebojša Vukanović spominje da je letio u Rim nije u vlasništvu Vlade RS od 2021.

- Gospodine Vukanoviću, lažete najstrašnije. Taj avion koji navodite je Vlada RS prodala 26. maja 2021. godine i od tada nije u vlasništvu Vlade RS. Jedini avion u vlasništvu Vlade RS se nalazi na popravci u Cirihu. Dakle, sve ovo što radite je spin i laž - rekao je danas Minić u Narodnoj skupštini RS, odgovarajući na pitanje poslanika Nebojše Vukanovića o letu aviona u Rim.