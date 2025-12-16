Komšić predstavlja BiH na samitu EU i zapadnog Balkana u Briselu, u fokusu proširenje i Plan rasta

Lideri Evropske unije i zapadnog Balkana sastat će se u Briselu 17. decembra, a samitom, koji će poslužit kao prilika da se pokaže i ponovo potvrdi snaga strateškog odnosa EU i zapadnog Balkana i koristi koje taj odnos donosi građanima, predsjedavat će predsjednik Evropskog vijeća António Costa. Costa će predstavljati EU na samitu zajedno s predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, a prisustvovat će i visoka predstavnica za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas.

Bosnu i Hercegovinu će na samitu predstavljati predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, potvrđeno je Feni iz njegovog kabineta. Samit će naglasiti važnost političkih i ekonomskih odnosa između EU i partnera sa zapadnog Balkana, posebno u trenutnom geopolitičkom kontekstu i potrebi za sve snažnijim vezama između EU i zapadnog Balkana. EU će ponovo potvrditi punu posvećenost perspektivi članstva zapadnog Balkana u Evropskoj uniji, kao i napretku postignutom u procesu proširenja, što je reflektirano u posljednjem izvještaju Komisije, navode iz Evropskog vijeća. Samit će naglasiti važnost opipljivog napretka u reformama, usklađivanju s pravnim tekovinama EU, regionalnoj saradnji, dobrosusjedskim odnosima i pomirenju. Kake ističu iz Evropskog vijeća, EU je posvećena približavanju partnera sa zapadnog Balkana EU tokom procesa proširenja. Njihova postepena integracija već se odvija u nekoliko oblasti politika, pripremajući teren za pristupanje i donoseći konkretne koristi građanima.