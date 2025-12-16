Crnadak traži informaciju šta je tužilaštvo uradilo zbog krađe identiteta na izborima

Šef poslaničkog kluba Partije demokratskog progresa Igor Crnadak zatražio je danas od ministra pravde RS Gorana Selaka da obavijesti NSRS šta je tužilaštvo uradilo po pitanju krađe identiteta na prethodnim izborima za predsjednika RS.

- Vidjeli smo da je više od 2.500 ljudi glasalo bez dokumenata, a u Laktašima je jedna gospođa na biračkom mjestu utvrdila da je neko glasao u njeno ime, kao i za njenog muža i djete koji žive u Francuskoj i nisu dolazili. Ta gospođa je isti dan izašla pred kamere i sve ispričala - rekao je Crnadak.

Selak je rekao Crnadku da je "pogriješio adresu i da pitanje treba da postavi Centralnoj izbornoj komisiji koja je obučavala članove biračkih odbora".

- Ja nemam takvih informacija o kojima vi pričate. Ako budem imao, pozvaću nadležne da reaguju - dodao je Selak.

Međutim, Crnadak je naglasio da upravo od Ministarstva pravde RS traži da provjeri sa tužilaštvom šta je uradilo povodom krađe identiteta na izborima.