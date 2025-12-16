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OŠTRA REAKCIJA

SDA o Trgovskoj Gori: Bećirović šuti, Konaković nastavlja sa snishodljivim odnosom prema Zagrebu

Trgovska gora se nalazi u neposrednoj blizini rijeke Une i gusto naseljenih područja, te svaka aktivnost vezana za skladištenje radioaktivnog otpada nosi potencijalne nesagledive posljedice

Oštra reakcija SDA. Avaz

E. T.

16.12.2025

Odluka Sabora Republike Hrvatske da usvoji Zakon o izgradnji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na području Trgovske gore, uz samu granicu, demonstracija je bahatosti i nastavak agresivnog gaženja interesa Bosne i Hercegovine i njenih građana, navodi se u saopćenju SDA.

- Dok deklarativno naglašavaju prijateljstvo prema Bosni i Hercegovini, u praksi se ponašaju potpuno drugačije. Uz slučaj Trgovske gore, na identičan način su se ponašali prilikom izgradnje Pelješkog mosta, uzurpacije imovine Bosne i Hercegovine i neplaćanja korištenja hidropotencijala Buškog jezera. Također, decenijama odbijaju ratificirati Sporazum o granici.

Odluka o odlaganju otpada u Trgovskoj gori je donesena bez saglasnosti i ozbiljnih konsultacija sa institucijama Bosne i Hercegovine i suprotno principima dobrosusjedskih odnosa, međunarodnim konvencijama i evropskim standardima zaštite okoliša.

Trgovska gora se nalazi u neposrednoj blizini rijeke Une i gusto naseljenih područja, te svaka aktivnost vezana za skladištenje radioaktivnog otpada nosi potencijalne nesagledive posljedice po živote i zdravlje ljudi, prirodne resurse i razvoj ovog dijela države.

Bosna i Hercegovina ima puno pravo da štiti svoju teritoriju, građane i prirodno bogatstvo. Nadležne institucije su dužne iskoristiti sva raspoloživa pravna, diplomatska i međunarodna sredstva kako bi se ova štetna odluka osporila. Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović, kao i obično, šuti o životnim pitanjima građana Bosne i Hercegovine, dok ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković nastavlja sa snishodljivim odnosom prema Zagrebu. Umjesto da radi svoj posao, Konaković proizvodi međubošnjačke sukobe i obračunava se sa medijima.

Pozivamo vlasti Republike Hrvatske da povuku spornu odluku i da se vrate dijalogu zasnovanom na principima međusobnog poštivanja i uvažavanja - ističu iz SDA. 

# SDA
# TRGOVSKA GORA
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