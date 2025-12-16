SDA o Trgovskoj Gori: Bećirović šuti, Konaković nastavlja sa snishodljivim odnosom prema Zagrebu

Odluka Sabora Republike Hrvatske da usvoji Zakon o izgradnji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na području Trgovske gore, uz samu granicu, demonstracija je bahatosti i nastavak agresivnog gaženja interesa Bosne i Hercegovine i njenih građana, navodi se u saopćenju SDA. - Dok deklarativno naglašavaju prijateljstvo prema Bosni i Hercegovini, u praksi se ponašaju potpuno drugačije. Uz slučaj Trgovske gore, na identičan način su se ponašali prilikom izgradnje Pelješkog mosta, uzurpacije imovine Bosne i Hercegovine i neplaćanja korištenja hidropotencijala Buškog jezera. Također, decenijama odbijaju ratificirati Sporazum o granici.

Odluka o odlaganju otpada u Trgovskoj gori je donesena bez saglasnosti i ozbiljnih konsultacija sa institucijama Bosne i Hercegovine i suprotno principima dobrosusjedskih odnosa, međunarodnim konvencijama i evropskim standardima zaštite okoliša. Trgovska gora se nalazi u neposrednoj blizini rijeke Une i gusto naseljenih područja, te svaka aktivnost vezana za skladištenje radioaktivnog otpada nosi potencijalne nesagledive posljedice po živote i zdravlje ljudi, prirodne resurse i razvoj ovog dijela države.