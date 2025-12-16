Vlada TK o investicijama u zdravstvene institucije, zapošljavanju i promociji turizma

Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj sjednici odobrila izmjene plana investicija u zdravstvenim ustanovama za tekuću godinu i to izmjenama Odluke o mjerilima za osiguranje elemenata standarda za investicijsko ulaganje, održavanje i informatizaciju zdravstvene djelatnosti, te vršenje osnivačkih prava nad bolničkim javnim zdravstvenim ustanovama u 2025. godini.
Riječ je o ukupno 26.388.770 KM, koliko je ranije odobreno za Univerzitetski klinički centar Tuzla i Opću bolnicu "dr. Mustafa Beganović" Gračanica.
Uslijed iznenadnih kvarova medicinske opreme, nemogućnosti njihove popravke i potrebe za hitnim obezbjeđenjem zamjenske opreme, kao i nepredviđenih radova na rekonstrukciji Klinike za ginekologiju i akušerstvo, JZU UKC Tuzla je zatražio izmjene stavki u Programu investicionog ulaganja i Planu nabavki za 2025. godinu.
Također i Opća bolnica Gračanica je zatražila izmjene Programa nakon što jedna od planiranih nabavki u 2025. godini nije realizirana.
Današnje izmjene omogućavaju da zdravstvene ustanove u okviru postojećih finansijskih okvira blagovremeno prilagode planirane investicije stvarnim potrebama, osiguravajući kontinuitet i sigurnost pružanja zdravstvenih usluga građanima Tuzlanskog kantona.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je također dala saglasnost na odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK o doznačavanju 216.600 KM JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za realizaciju Programa poticaja zapošljavanja u 2025. godini.
Program predviđa pet mjera podrške zapošljavanju različitih kategorija nezaposlenih osoba i to zapošljavanje mladih za što je izdvojeno 57.600 KM, zapošljavanje mladih koji izlaze iz sistema javne brige, za a što je planirano 14.400 KM, zapošljavanje Roma (45.000 KM), zapošljavanje članova porodica u kojima niko nije zaposlen (57.600 KM), te 42.000 KM za stručno osposobljavanje.
Cilj programa je olakšati pristup tržištu rada osobama koje se teže zapošljavaju, uz istovremenu podršku poslodavcima za otvaranje novih radnih mjesta.
Vlada je danas i izmijenila i dopunila Odluku o odobravanju novčanih sredstava za finansiranje promocije turizma na području Evropske unije, a sve kako bi se omogućila što značajnija i svrsishodnija promocija turizma Tuzlanskog kantona.
Zbog neophodnosti produženja roka za izradu Strategije za borbu protiv korupcije TK do 31. januara 2026. godine, Vlada je danas donijela Rješenje o izmjenama Rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu Strategije za borbu protiv korupcije Tuzlanskog kantona za period 2026-2034. godina, saopćeno je iz Vlade TK.