Vlada TK o investicijama u zdravstvene institucije, zapošljavanju i promociji turizma

Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj sjednici odobrila izmjene plana investicija u zdravstvenim ustanovama za tekuću godinu i to izmjenama Odluke o mjerilima za osiguranje elemenata standarda za investicijsko ulaganje, održavanje i informatizaciju zdravstvene djelatnosti, te vršenje osnivačkih prava nad bolničkim javnim zdravstvenim ustanovama u 2025. godini. Riječ je o ukupno 26.388.770 KM, koliko je ranije odobreno za Univerzitetski klinički centar Tuzla i Opću bolnicu "dr. Mustafa Beganović" Gračanica. Uslijed iznenadnih kvarova medicinske opreme, nemogućnosti njihove popravke i potrebe za hitnim obezbjeđenjem zamjenske opreme, kao i nepredviđenih radova na rekonstrukciji Klinike za ginekologiju i akušerstvo, JZU UKC Tuzla je zatražio izmjene stavki u Programu investicionog ulaganja i Planu nabavki za 2025. godinu.

Također i Opća bolnica Gračanica je zatražila izmjene Programa nakon što jedna od planiranih nabavki u 2025. godini nije realizirana. Današnje izmjene omogućavaju da zdravstvene ustanove u okviru postojećih finansijskih okvira blagovremeno prilagode planirane investicije stvarnim potrebama, osiguravajući kontinuitet i sigurnost pružanja zdravstvenih usluga građanima Tuzlanskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona danas je također dala saglasnost na odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK o doznačavanju 216.600 KM JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za realizaciju Programa poticaja zapošljavanja u 2025. godini.