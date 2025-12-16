Pronađen Sehad Fejzić (78) iz Sarajeva za kojim se tragalo satima

- Pripadnici/ce GSS-a pri Službi civilne zaštite Općine Novi Grad Sarajevo, uz saradnju sa PU Novi Grad Sarajevo, PS Reljevo i informacije dobijene od građana u koordinaciji sa Operativnim centrom Službe za civilnu zaštitu Općine Novi Grad Sarajevo - napisali su na mrežama.

Kako je rečeno iz GSS-a Novi Grad, Fejzić je pronađen na padinama brda Žuč, Smiljevića i naselja Sokolje, na nepristupačnom i zaraslom terenu.

Pripadnici Gorske službe spašavanja (GSS) Novi Grad Sarajevo uspješno su okončali potragu za nestalim Sehadom Fejzićem, 78-godišnjim muškarcem koji je pronađen nakon 13 sati intenzivnog traganja.

- U trenutku pronalaska, osoba je bila vidno fizički iscrpljena, povrijeđena, dezorijentisana i izložena niskim temperaturama, zbog čega je postojala realna opasnost po život.

Pripadnici su odmah izvršili hitno zbrinjavanje na terenu, utopljena nakon čega je osoba predana ekipi Hitne medicinske pomoći Kantona Sarajevo, koja je preuzela dalje medicinsko zbrinjavanje.

Posebnu zahvalnost upućujemo porodici nestale osobe na povjerenju i saradnji, svim građanima koji su dijelili apel i dostavljali korisne informacije, kao i medijima koji su odgovornim i pravovremenim izvještavanjem dali značajan doprinos uspješnom okončanju potrage.

Ovaj slučaj još jednom potvrđuje značaj zajedništva, koordinacije i brze reakcije svih službi, posebno u zimskim uslovima i na zahtjevnom terenu - saopćeno je iz GSS-a Novi Grad Sarajevo.