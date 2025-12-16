Završne riječi na ponovljenom suđenju advokatici Vasviji Vidović 12. januara iduće godine

Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine je za 12. januar 2026. godine zakazalo završne riječi Državnog tužilaštva i odbrane advokatice Vasvije Vidović, koja se tereti za sprečavanje dokazivanja, javlja Detektor.

Odbrana je na početku obnovljenog postupka navela da nema potrebe da se ponovo čita optužnica, te je ostala kod ranije iznesene uvodne riječi, kao i Državno tužilaštvo.

Tužiteljica Bojana Jolović je zatražila da se provedu svi raniji dokazi i predložila saslušanje bivšeg sudije Državnog suda Branka Perića na okolnosti izdavanja usmene naredbe, kao dodatni dokaz.

Senka Nožica, jedna od braniteljica, navela je kako taj prijedlog predstavlja odugovlačenje postupka i stvaranje nepotrebne atmosfere u postupku.

“Da bi se sačuvalo dostojanstvo Suda i postupka, ovaj prijedlog treba odbiti”, navela je Nožica.

Advokatica Edina Rešidović je kazala kako je saslušanje ovog svjedoka neprimjereno jer su već utvrđene činjenice na koje je predloženo saslušanje ovog svjedoka.

Odlukom Apelacionog vijeća, prijedlog za saslušanje bivšeg sudije je odbijen.

“Vijeće cijeni da svjedok ne bi mogao da utječe na drugostepenu odluku iz razloga što je u toj naredbi navedeno drugo krivično djelo”, naveo je predsjedavajući Vijeća Darko Samardžić, te dodao kako Sud prihvata sve dokaze izuzev onih čija je snaga već cijenjena, čime je završen dokazni postupak.

Do ponovljenog suđenja je došlo nakon što je Apelaciono vijeće uvažilo žalbu Odbrane i ukinulo presudu kojom je Vidović osuđena na godinu zatvora za sprečavanje dokazivanja jer je sakrila mobilni telefon suspendovanog predsjednika Suda BiH Ranka Debevca kada je on u decembru 2023. bio uhapšen zbog zloupotrebe položaja.

Prema optužnici, Debevec je 18. decembra 2023., nakon što je uhapšen zbog sumnje na zloupotrebu položaja i krivotvorenja službene isprave, pozvao Vidović da ga zastupa kao braniteljica, te u posebnoj prostoriji Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) izvadio iz torbe mobitel i pružio prema njoj. Suđenje Debevcu još uvijek nije počelo.