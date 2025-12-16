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OČEKUJU POZITIVAN DOPRINOS

Vlada RS projektovala privredni rast u naredne tri godine i smanjenje inflacije

On je rekao da u Vladi RS očekuju pozitivan doprinos spoljnotrgovinske razmjene, stabilno tržište, povećanje izvoza usluga, te potencijalno otvaranje kanala prodaje

Savo Minić na čelu Vlade RS. Fena

FENA

16.12.2025

Premijer Republike Srpske Savo Minić predstavio je danas narodnim poslanicima u NSRS Prijedlog programa ekonomskih reformi RS 2026-2028. godina kojim je projektovan privredni rast po stopama 2,6 odsto, 2,9 odsto i 3,1 odsto.

On je rekao da u Vladi RS očekuju pozitivan doprinos spoljnotrgovinske razmjene, stabilno tržište, povećanje izvoza usluga, te potencijalno otvaranje kanala prodaje.

- Inflacija u BiH je ubrzala sa 1,4 odsto u 2024. na 3,9 odsto tokom prvih devet meseci 2025, uglavnom zbog viših cijena hrane, usluga i snažnih pritisaka na plate. Procjenjuje se da će inflacija do kraja godine dostići nivo od četiri oddsto, uz postepeno smanjenje na 3,3 odsto u 2026. i tri odsto u 2027. godini - rekao je Minić.

On je podsjetio da je poznato da će u narednoj godini najniža neto plata u RS iznositi 1.000 KM, te da će najniže neto plate, u zavisnosti od stepena stručne spreme potrebne za obavljanje određenog posla, iznositi od 1.050 KM do 1.450 KM.

Na dnevnom redu 17. redovne sjednice Narodne skupštine RS je i Prijedlog budžeta RS u iznosu od 7,4 milijardi KM, što je 659 miliona KM više nego u odnosu na Drugi rebalans budžeta RS za ovu godinu.

Na dnevnom redu je i Prijedlog zakona kojim se u potpunosti zabranjuje pušenje u svim zatvorenim prostorima u RS, te se po prvi put reguliše oblast pušenja elektronskih cigareta.

Narodni poslanici će raspravljati i o nekoliko izvještaja Glavne službe za reviziju javnog sektora RS za one korisnike koji su dobili negativno mišljenje u 2023. godini. Među njima su i gradovi Banja Luka i Bijeljina.

# VLADA RS
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