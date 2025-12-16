Grković: Krajnje nekorektna odluka Hrvatskog sabora o odlaganju radioaktivnog otpada

Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Nenad Grković smatra da je krajnje nekorektna odluka Hrvatskog sabora, koji je jučer donio Zakon o izgradnji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada kojim se osigurava regulatorna osnova za izgradnju odlagališta otpada iz NE Krško, ali i domaćih bolnica te industrije, a preferentna lokacija je Čerkezovac na Trgovskoj gori.

- To skladište nuklearnog otpada ne ugrožava samo stanovnike Bosne i Hercegovine, već će ugrožavati i građane Hrvatske. Znate da je hrvatskoj Vladi bilo ponuđeno da taj otpad ostave na mjestu gdje je nastao, dakle, u Sloveniji odmah pored nuklearne elektrane. Međutim, gledajući vjerovatno ekonomsku računicu, oni su odlučili da naprave to skladište na samoj granici sa BiH, što je krajnje nekorektno - izjavio je Grković Feni.

Dodao je da, koliko zna i koliko ima informacije iz medija, oni još nisu ni dobili sve potrebne dozvole, niti je urađena studija rizičnosti takvog jednog postrojenja.

- Tako da, moram priznati, nije mi baš jasno na osnovu čega su oni donijeli odluku da se tu nastavi sa izgradnjom tog skladišta - naveo je Grković.