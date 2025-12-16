Grković: Krajnje nekorektna odluka Hrvatskog sabora o odlaganju radioaktivnog otpada

Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Nenad Grković smatra da je krajnje nekorektna odluka Hrvatskog sabora, koji je jučer donio Zakon o izgradnji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada kojim se osigurava regulatorna osnova za izgradnju odlagališta otpada iz NE Krško, ali i domaćih bolnica te industrije, a preferentna lokacija je Čerkezovac na Trgovskoj gori.
- To skladište nuklearnog otpada ne ugrožava samo stanovnike Bosne i Hercegovine, već će ugrožavati i građane Hrvatske. Znate da je hrvatskoj Vladi bilo ponuđeno da taj otpad ostave na mjestu gdje je nastao, dakle, u Sloveniji odmah pored nuklearne elektrane. Međutim, gledajući vjerovatno ekonomsku računicu, oni su odlučili da naprave to skladište na samoj granici sa BiH, što je krajnje nekorektno - izjavio je Grković Feni.
Dodao je da, koliko zna i koliko ima informacije iz medija, oni još nisu ni dobili sve potrebne dozvole, niti je urađena studija rizičnosti takvog jednog postrojenja.
- Tako da, moram priznati, nije mi baš jasno na osnovu čega su oni donijeli odluku da se tu nastavi sa izgradnjom tog skladišta - naveo je Grković.
Kazao je da je Hrvatska članica Evropske unije, te da "nije to prvi put da se oni tako ponašaju prema BiH".
- Smatram da je Vijeće ministara BiH, prije svega ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac, trebao mnogo više da uradi po ovome pitanju i da budu dosta aktivniji. Međutim, vidjeli ste prilikom posjete premijera R Hrvatske Andreja Plenkovića Banjoj Luci da skoro niko od srpskih političara nije insistirao na tome pitanju, niti ga je postavljao gostima Banje Luke - kazao je Grković.