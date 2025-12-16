Disciplinski postupak protiv sudije iz Prnjavora zbog kašnjenja u izradi odluka

Disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) BiH je za 28. januar 2026. godine zakazala glavnu raspravu u disciplinskom postupku protiv sudije Osnovnog suda u Prnjavoru Nebojše Vrhovca, koji se tereti za neopravdano kašnjenje u izradi odluke ili procesnim radnjama. Vrhovac nije prisustvovao pripremnom ročištu, dok su iz Komisije konstatovali kako je obaviješten o terminu održavanja, ali da ne može pristupiti, kao i da je saglasan da se ročište održi u njegovom odsustvu.

Emira Zulčić, disciplinska tužiteljica, navela je kako je tužba protiv Vrhovca podnesena zbog disciplinskog prekršaja “neopravdano kašnjenje u izradi odluke ili procesnim radnjama”, navodeći kako je kasnio sa izradama odluka u vanparničnim postupcima u šest predmeta. Zulčić je objasnila kako je u nekim predmetima Vrhovac kasnio s donošenjem odluka više od godinu dana, dok je u drugim kasnio po nekoliko mjeseci. “Propustio je da o razlozima kašnjenja obavijesti predsjednika Suda”, rekla je Zulčić. Disciplinska tužiteljica je navela kako je Vrhovac već jednom bio sankcionisan javnom opomenom zato što je propustio da traži izuzeće u jednom predmetu. U odgovoru na disciplinsku tužbu koja mu je dostavljena, Zulić tvrdi da tuženi ne spori navode iz tužbe. “Nisam donio odluke do danas”, pročitala je Zulčić iz njegovog odgovora na tužbu.