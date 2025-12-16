Disciplinski postupak protiv sudije iz Prnjavora zbog kašnjenja u izradi odluka

Disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) BiH je za 28. januar 2026. godine zakazala glavnu raspravu u disciplinskom postupku protiv sudije Osnovnog suda u Prnjavoru Nebojše Vrhovca, koji se tereti za neopravdano kašnjenje u izradi odluke ili procesnim radnjama.
Vrhovac nije prisustvovao pripremnom ročištu, dok su iz Komisije konstatovali kako je obaviješten o terminu održavanja, ali da ne može pristupiti, kao i da je saglasan da se ročište održi u njegovom odsustvu.
Emira Zulčić, disciplinska tužiteljica, navela je kako je tužba protiv Vrhovca podnesena zbog disciplinskog prekršaja “neopravdano kašnjenje u izradi odluke ili procesnim radnjama”, navodeći kako je kasnio sa izradama odluka u vanparničnim postupcima u šest predmeta.
Zulčić je objasnila kako je u nekim predmetima Vrhovac kasnio s donošenjem odluka više od godinu dana, dok je u drugim kasnio po nekoliko mjeseci.
“Propustio je da o razlozima kašnjenja obavijesti predsjednika Suda”, rekla je Zulčić.
Disciplinska tužiteljica je navela kako je Vrhovac već jednom bio sankcionisan javnom opomenom zato što je propustio da traži izuzeće u jednom predmetu. U odgovoru na disciplinsku tužbu koja mu je dostavljena, Zulić tvrdi da tuženi ne spori navode iz tužbe.
“Nisam donio odluke do danas”, pročitala je Zulčić iz njegovog odgovora na tužbu.
Vrhovac je u vanparničnim postupcima, koji su se odnosili na utvrđenje naknade eksproprisanih nepokretnosti, održao usmena ročišta sa strankama, ali nakon zaključenja je propustio da pribavi dokaze.
Iz Ureda su predložili provođenje ukupno 30 materijalnih dokaza.
U odgovoru na tužbu Vrhovac je, između ostalog, predložio za glavnu raspravu izjašnjenje predsjednika Osnovnog suda u Prnjavoru o razlozima kašnjenja.
Disciplinska komisija je prihvatila da se na glavnoj raspravi provedu svi predloženi dokazi, te su naveli da ukoliko se tuženi ne pojavi, niko njegove dokaze neće provoditi, javlja BIRN BiH.