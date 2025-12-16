Lakić sa Sindikatom Nove Željezare Zenica: Radnici su prioritet

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić održao je sastanak s predstavnicima Sindikata Nove Željezare Zenica, na kojem je razgovarano o aktuelnom stanju i ključnim izazovima s kojima se suočava ova kompanija.

Lakić je naglasio da su briga za radnike, očuvanje radnih mjesta i industrijske proizvodnje apsolutni prioriteti Federalne vlade te najavio da će već naredne sedmice biti održan i sastanak s novom upravom Nove Željezare Zenica. Nakon toga, o stanju u ovoj kompaniji ministar će izvijestiti Vladu Federacije BiH.