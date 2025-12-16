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MINISTAR ENERGETIKE

Lakić sa Sindikatom Nove Željezare Zenica: Radnici su prioritet

Vlada Federacije BiH, predvođena premijerom Nerminom Nikšićem, od prvog dana jasno pokazuje opredijeljenost da se radnička prava poštuju i štite

Ministar Lakić s predstavnicima radnika Nove Željezare. Fena

FENA

16.12.2025

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić održao je sastanak s predstavnicima Sindikata Nove Željezare Zenica, na kojem je razgovarano o aktuelnom stanju i ključnim izazovima s kojima se suočava ova kompanija.

Lakić je naglasio da su briga za radnike, očuvanje radnih mjesta i industrijske proizvodnje apsolutni prioriteti Federalne vlade te najavio da će već naredne sedmice biti održan i sastanak s novom upravom Nove Željezare Zenica. Nakon toga, o stanju u ovoj kompaniji ministar će izvijestiti Vladu Federacije BiH.

- Vlada Federacije BiH, predvođena premijerom Nerminom Nikšićem, od prvog dana jasno pokazuje opredijeljenost da se radnička prava poštuju i štite, a isto tako da se očuva domaća industrija i radna mjesta - izjavio je ministar Lakić.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije nastavit će aktivno pratiti stanje u Novoj Željezari Zenica i u saradnji sa svim relevantnim akterima raditi na rješenjima u interesu radnika i stabilnosti industrijskog sektora, saopćeno je iz tog ministarstva.

# ZENICA
# VEDRAN LAKIĆ
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