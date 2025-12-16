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BH. METEOROLOG

Ozbiljna elaboracija Nedima Sladića: Ko može neka potraži čist zrak van grada

Vremenske prilike su takve kakve jesu i tu ne možemo puno učiniti, kaže Sladić

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E. T.

16.12.2025

Sarajevo će i u narednim danima ostati pod utjecajem sličnih vremenskih prilika, kao i problema s kvalitetom zraka, upozorio je bh. meteorolog Nedim Sladić.

Kako ističe, trenutno nema prostora za optimizam kada je riječ o značajnijem poboljšanju.

- Vremenske prilike su takve kakve jesu i tu ne možemo puno učiniti, a ni naredni period ne donosi značajnije promjene - kazao je Sladić, dodajući da će oscilacije u kvaliteti zraka postojati, ali bez većih pomaka nabolje.

Posebno naglašava da ovakvi uslovi najteže pogađaju osobe koje imaju problema sa srcem, dok se ostali građani suočavaju s nizom svakodnevnih poteškoća, naročito u saobraćaju i putovanjima. „Svako malo budemo razočarani jer ne možemo poletjeti sa sarajevskog aerodroma ili sletjeti zbog magle. Letenje u decembru odavno je postalo jednako dobitku na lutriji - rekao je Sladić.

- Kao jednu od rijetkih preporuka, meteorolog savjetuje boravak izvan gradskog jezgra, gdje god je to moguće. „Čuvajte svoje zdravlje, a dok se situacija ne poboljša, ostaje nam pogled u nebo i nada da će se desiti neko čudo koje prognoze ne predviđaju - poručio je.

Na kraju je uputio i apel putnicima da budu strpljivi i oprezni.

- Svima koji putuju želim da poletite i sletite sigurno i bez stresa - zaključio je Sladić.

# VREMENSKA PROGNOZA
# NEDIM SLADIĆ
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