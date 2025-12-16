Ozbiljna elaboracija Nedima Sladića: Ko može neka potraži čist zrak van grada

Sarajevo će i u narednim danima ostati pod utjecajem sličnih vremenskih prilika, kao i problema s kvalitetom zraka, upozorio je bh. meteorolog Nedim Sladić.

Kako ističe, trenutno nema prostora za optimizam kada je riječ o značajnijem poboljšanju.

- Vremenske prilike su takve kakve jesu i tu ne možemo puno učiniti, a ni naredni period ne donosi značajnije promjene - kazao je Sladić, dodajući da će oscilacije u kvaliteti zraka postojati, ali bez većih pomaka nabolje.