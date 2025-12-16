Ozbiljna elaboracija Nedima Sladića: Ko može neka potraži čist zrak van grada

Sarajevo će i u narednim danima ostati pod utjecajem sličnih vremenskih prilika, kao i problema s kvalitetom zraka, upozorio je bh. meteorolog Nedim Sladić.
Kako ističe, trenutno nema prostora za optimizam kada je riječ o značajnijem poboljšanju.
- Vremenske prilike su takve kakve jesu i tu ne možemo puno učiniti, a ni naredni period ne donosi značajnije promjene - kazao je Sladić, dodajući da će oscilacije u kvaliteti zraka postojati, ali bez većih pomaka nabolje.
Posebno naglašava da ovakvi uslovi najteže pogađaju osobe koje imaju problema sa srcem, dok se ostali građani suočavaju s nizom svakodnevnih poteškoća, naročito u saobraćaju i putovanjima. „Svako malo budemo razočarani jer ne možemo poletjeti sa sarajevskog aerodroma ili sletjeti zbog magle. Letenje u decembru odavno je postalo jednako dobitku na lutriji - rekao je Sladić.
- Kao jednu od rijetkih preporuka, meteorolog savjetuje boravak izvan gradskog jezgra, gdje god je to moguće. „Čuvajte svoje zdravlje, a dok se situacija ne poboljša, ostaje nam pogled u nebo i nada da će se desiti neko čudo koje prognoze ne predviđaju - poručio je.
Na kraju je uputio i apel putnicima da budu strpljivi i oprezni.
- Svima koji putuju želim da poletite i sletite sigurno i bez stresa - zaključio je Sladić.