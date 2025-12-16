Zrak opasan za stanovništvo na području Tuzle, Sarajeva i Vogošće

Tokom dana nastavljen je trend lošeg kvaliteta zraka širom Bosne i Hercegovine i u mnogim dijelovima zemlje kvalitet zraka danas je opasan za stanovništvo. Najteža situacija je u Tuzli gdje je indeks kvaliteta zraka u 14.00 sati iznosio 393, zatim Sarajevu sa indeksom 262, Gacku 225, Vogošći 223 i Livnu 213.

Na području navedenih gradova upozorava se na ozbiljne posljedice moguće za cjelokupno stanovništvo. Tokom boravka vani treba izbjegavati bilo kakve napore. Najugroženije kategorije stanovništva: trudnice, stare osobe i djeca, osobe s respiratornim i srčanim problemima, morale bi ostati u zatvorenom!

Zrak je nezdrav za stanovništvo i na području Hadžića sa indeksom kvaliteta u 14.00 sati 196, Lukavca 191, Visokog 190, IIlijaša 189, Banje Luke 168, Zenice 165, Prijedora 156, te Živinica i Trebinja sa indeksom o 154 i 153.

Na području navedenih gradova moguća je pojava pojačanih simptoma i intenziteta bolesti kod osoba s bolestima srca i disajnih organa, poput astme. Svi ostali bi mogli početi osjećati negativan utjecaj zagađenja na zdravlje.

Sljedeće grupe trebaju smanjiti bilo kakve vanjske fizičke aktivnosti: plućni i srčani bolesnici, trudnice, djeca i starije osobe. Produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani. trebali bi izbjegavati i svi ostali.

Na području Bihaća zrak je nezdrav za osjetljive grupe stanovništva sa indeksom od 122, dok je umjereno zagađen na području Mostara i Ivan-sedla sa indeksom 91 i 66, navedeno je na web stranici nevladine organizacije Ekoakcija.

Indeks kvalitete zraka temelji se na mjerenju čestica ( PM2.5 i PM10), ozona (O3), dušikovog dioksida (NO2), sumpornog dioksida (SO2) i emisije ugljičnog monoksida (CO).

PM - "particulate metter" ili partikularne su vrlo sitne i golom oku nevidljive čestice, a broj označava njihovu veličinu.

Vrijednost indeksa kvaliteta zraka od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 je opasan po zdravlje.