Lučić i ostali: Konobari skupljali račune za ministra

“Rekli su da će on račune na kraju mjeseca platiti kao svoj zbirni račun… On nam kaže kad da skupimo i dostavimo račune da plati”, rekao je Rudan.

Dejan Rudan rekao je da je zaposlen kao konobar u ugostiteljskom objektu Papaza u Istočnom Sarajevu i da poznaje Lučića kao gosta. Kazao je da je Lučić, kada je postao ministar, plaćao račune karticom nakon određenog perioda.

Svjedoci Tužilaštva ispričali su kako su u ugostiteljskom objektu Siniše Papaza skupljali račune za nekadašnjeg ministra za ljudska prava i izbjeglice Miloša Lučića, ali nisu potvrdili svoje navode iz istrage da je poslije Lučiću na osnovu tih računa predavan iznos u novcu.

Kako je dodao, Lučić bi onda uveče došao i platio karticom. Naveo je da bi mu nekad dao deset ili dvadeset maraka, a da je jednom Lučićev pratilac platio račune.

Svjedok se nije mogao precizno izjasniti ko je konobarima kazao kako će Lučić plaćati račune, da li Siniša Papaz, njegova supruga, koja je direktorica, ili “sve troje”.

Tužiteljica Elvira Stanojlović podsjetila je svjedoka da je u istrazi izjavio da im je Lučić rekao da skupljaju račune od svih gostiju, najbolje za jedan dan, te da iznos bude 300 do 800 maraka. Svjedok je kazao da se ne može sjetiti da mu je to rekao.

Nije mogao potvrditi da je Papaz znao za to, kazavši da su mu inspektori u istrazi govorili da mora da je znao s obzirom da je gazda.

Tužiteljica je predočila da je u drugom iskazu svjedok naveo kako je Lučiću, nakon što bi “provukao karticu”, davan novac u iznosu prikupljenih računa. Svjedok je rekao da su ga tada zbunila pitanja inspektora, naglašavajući da nije davao novac.

“Nisam slušao šta čita, djeca su mi bila sama kući”, kazao je Rudan.

Lučićevoj braniteljici Vasviji Vidović je rekao da je bio konfuzan prilikom davanja drugog iskaza jer je morao deset puta objašnjavati jednu stvar. Potvrdio je da je skupljao račune od gostiju za Lučićevim stolom, ali je dodao da je uzimao i sa drugih stolova do potrebnog iznosa.

Svjedok je kazao da nije prisustvovao nikakvom dogovoru Lučića i Papaza.

Na sugestiju branioca Senada Pizovića da je Papazu bilo pozato da Lučić može zbirno da plaća piće koje su on i njegovo društvo popili, svjedok je potvrdno odgovorio.

Lučić je optužen za zloupotrebu položaja i pronevjeru u službi. Na teret mu je stavljeno da je postupao protivno odredbama koje definišu i regulišu trošenje i korištenje novčanih i materijalnih sredstava ministarstva od 2020. do 2022. godine. S njim su optuženi Siniša Papaz kao vlasnik ugostiteljskog objekta, Mirko Ristović kao vlasnik autolakirnice, te Dalibor Šehovac kao vlasnik autoservisa.

Stefan Milinković posvjedočio je da, dok je radio kao konobar u ugostiteljskom objektu Papaza, Lučić je bio gost i da je naknadno regulisao troškove karticom. Da može tako plaćati, kako je naveo, rekli su mu nadležni. Kazao je da bi dobio deset ili dvadeset maraka kad bi Lučić platio račune.

Prema iskazu iz istrage, Milinković je rekao da im je Papaz kazao da se dogovorio s Lučićem da konobari skupljaju račune od gostiju koji ih nisu uzeli, u nekom okvirnom iznosu. Svjedok je rekao da se toga ne sjeća.