Premijer Nikšić razgovarao sa ambasadoricom NR Kine Li Fan o mogućnostima unapređenja saradnje

Na sastanku su istaknuti dosadašnji dobri politički i ekonomski odnosi, te je razgovarano o mogućnostima unapređenja saradnje, a posebno u oblasti ekonomije i infrastrukture, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić primio je danas u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu u nastupnu posjetu ambasadoricu Narodne Republike Kine Li Fan.

Ambasadorica Fan kazala je da se ove godine navršilo 30 godina diplomatskih odnosa NR Kine i Bosne i Hercegovine, te izrazila spremnost da se saradnja intenzivira, a posebno u oblastima ekonomije i trgovine, kao i kulture i obrazovanja. Ovom prilikom podsjetila je i na dosadašnje uspješne projekte u oblasti infrastrukture i obnovljivih izvora energije.

Istakla je i da mnoge kineske kompanije imaju interes za realizaciju projekata u Bosni i Hercegovini, a posebno u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Premijer Nikšić je izrazio nadu da će odnosi s NR Kinom u vrijeme mandata ambasadorice Fan biti na još većem nivou, te je u tom pogledu gošću upoznao sa iskazanim interesovanjem velikih kineskih kompanija za investicije u oblastima putne infrastrukture, industrije i energetike.

Federalni premijer je poručio da Federacija BiH ostaje otvorena za nove investicije, te da shodno zakonskim odrebama na javnim pozivima i tenderima očekuje učešće i zainteresovanih kineskih kompanija.

Tokom ovog susreta istaknuto je da NR Kina i naša zemlja razvijaju odnose na bazi međusobnog poštovanja i prijateljske saradnje.