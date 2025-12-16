Čović u Župi Svete Ane: Trajno ulaganje u župne i društvene zajednice od presudne važnosti za Hrvate

Lider Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović i dopredsjednica HDZ-a BiH Darijana Filipović posjetili su Župu Sveta Ana u Živinicama, gdje su se sastali sa vršiocem dužnosti dekana Tuzlanskog dekanata Oliverom Jerkovićem.

Tom prilikom dekan Jerković predstavio je historiju, djelovanje i značaj Župe za vjernike i širu lokalnu zajednicu.

Tokom susreta posebna je pažnja posvećena očuvanju vjerske, kulturne i identitetske baštine ovog kraja. Čović je istaknuo kako su očuvanje kulturnog, vjerskog i povijesnog naslijeđa te trajno ulaganje u župne i društvene zajednice od presudne važnosti za Hrvate u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, ali i za ukupni razvoj zemlje.