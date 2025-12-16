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ŽIVINICE

Čović u Župi Svete Ane: Trajno ulaganje u župne i društvene zajednice od presudne važnosti za Hrvate

Tom prilikom dekan Jerković predstavio je historiju, djelovanje i značaj Župe za vjernike i širu lokalnu zajednicu

Sa održanog sastanka. HDZ BiH

A. O.

16.12.2025

Lider Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović i dopredsjednica HDZ-a BiH Darijana Filipović posjetili su Župu Sveta Ana u Živinicama, gdje su se sastali sa vršiocem dužnosti dekana Tuzlanskog dekanata Oliverom Jerkovićem.

Tom prilikom dekan Jerković predstavio je historiju, djelovanje i značaj Župe za vjernike i širu lokalnu zajednicu.

Tokom susreta posebna je pažnja posvećena očuvanju vjerske, kulturne i identitetske baštine ovog kraja. Čović je istaknuo kako su očuvanje kulturnog, vjerskog i povijesnog naslijeđa te trajno ulaganje u župne i društvene zajednice od presudne važnosti za Hrvate u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, ali i za ukupni razvoj zemlje.

Tokom susreta. HDZ BiH

Na kraju posjete istaknuta je važnost trajnog dijaloga političkih i vjerskih predstavnika u cilju osiguranja boljih uslova za život i ostanak hrvatskog naroda na ovim prostorima, uz izraženu zahvalnost dekanu Jerkoviću na predanom pastoralnom radu i doprinosu očuvanju župne zajednice kao živog svjedočanstva vjere i identiteta.

Uz Čovića i Filipović, posjeti su prisustvovali član Predsjedništva HDZ-a BiH Božo Antunović, predsjednik Kantonalnog odbora HDZ-a BiH Soli Mato Matijević te predsjednik Gradskog odbora HDZ-a BiH Živinice Denis Žepić.

# DARIJANA FILIPOVIĆ
# DRAGAN ČOVIĆ
# ŽIVINICE
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