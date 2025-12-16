Košarac raskrinkao Konakovića: Protestnu notu Hrvatskoj je čuvao mjesecima, rekao da je preoštra!

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac izjavio je da institucije Bosne i Hercegovine već mjesecima upozoravaju Hrvatsku na sporne poteze u vezi s odlukom da odlaže nuklearni otpad na Trgovskoj gor,i na samoj granici s BiH, ali da odgovora nema, niti postoji jasna institucionalna reakcija unutar BiH.
Košarac je naglasio da se ne radi o pojedinačnom administrativnom problemu, već o širem institucionalnom i političkom pitanju.
„Mreža je mnogo više od jednog službenika. U BiH, očigledno, ne postoji jedinstven i dovoljno jasan stav prema ovom pitanju, i to je činjenica“, rekao je Košarac.
Prema njegovim riječima, Ministarstvo na čijem je čelu je još ranije preduzelo niz diplomatskih koraka prema Hrvatskoj, uključujući upućivanje više protestnih nota.
„Upozoravali smo, sazivali sastanke, vrlo jasno iznosili stavove. Jedna od protestnih nota upućena je 27. juna 2025. godine. Simptomatično je da je ta nota u Sarajevu stajala gotovo sto dana, sve do 2. oktobra“, kazao je Košarac, dovodeći u pitanje funkcionisanje institucija.
Dodao je da je i posljednja protestna nota, upućena 9. septembra, ostala bez jasne potvrde da je uopće proslijeđena.
„Mi nemamo faktičku potvrdu da je ta nota proslijeđena. Dajte nam činjenice. Kada je poslata? Kome? To nisu političke igre, nego pitanje rezultata“, naglasio je.
Košarac je odbacio tvrdnje da se radi o stranačkim ili međupartijskim odnosima, ističući da je fokus isključivo na zaštiti interesa građana.
„Ne želim da ovo bude priča o političkim odnosima među partijama. Mene interesuju rezultati“, poručio je.
U odgovoru na pitanje novinara Avaza o navodima da je ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković tražio ublažavanje sadržaja protestne note jer je bila „preoštra“ prema Hrvatskoj, Košarac je potvrdio da je nota zaista stajala zbog ocjene da je oštro formulirana.
„Ako neko ugrožava zdravlje i život 250.000 ljudi, onda odgovor ne može biti blag. Pristup mora biti oštar. Sve drugo je nedopustivo“, rekao je.
Naglasio je da Bosna i Hercegovina ima pravo i obavezu da insistira na poštivanju međunarodnih konvencija.
„Hrvatska ima obaveze po međunarodnim konvencijama, ali i institucije BiH imaju obavezu prema svojim građanima. Ne mogu prihvatiti da se o tome šuti ili odugovlači“, rekao je Košarac.
Dodao je da Vijeće ministara BiH već ima usvojenu strategiju djelovanja u slučaju Trgovske gore, te da su uključeni domaći i međunarodni stručnjaci.
„Imamo domaće eksperte, imamo i međunarodne kancelarije koje su uključene. Iskoristit ćemo sve raspoložive mehanizme“, poručio je.
Na pitanje o mogućim recipročnim mjerama prema Hrvatskoj, Košarac je rekao da takva opcija nije isključena.
„Ne mislim da je reciprocitet prva opcija, ali ne treba bježati od njega ako bude potrebno“, zaključio je.