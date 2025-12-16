Košarac raskrinkao Konakovića: Protestnu notu Hrvatskoj je čuvao mjesecima, rekao da je preoštra!

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac izjavio je da institucije Bosne i Hercegovine već mjesecima upozoravaju Hrvatsku na sporne poteze u vezi s odlukom da odlaže nuklearni otpad na Trgovskoj gor,i na samoj granici s BiH, ali da odgovora nema, niti postoji jasna institucionalna reakcija unutar BiH.

Košarac je naglasio da se ne radi o pojedinačnom administrativnom problemu, već o širem institucionalnom i političkom pitanju.

„Mreža je mnogo više od jednog službenika. U BiH, očigledno, ne postoji jedinstven i dovoljno jasan stav prema ovom pitanju, i to je činjenica“, rekao je Košarac.

Prema njegovim riječima, Ministarstvo na čijem je čelu je još ranije preduzelo niz diplomatskih koraka prema Hrvatskoj, uključujući upućivanje više protestnih nota.

„Upozoravali smo, sazivali sastanke, vrlo jasno iznosili stavove. Jedna od protestnih nota upućena je 27. juna 2025. godine. Simptomatično je da je ta nota u Sarajevu stajala gotovo sto dana, sve do 2. oktobra“, kazao je Košarac, dovodeći u pitanje funkcionisanje institucija.

Dodao je da je i posljednja protestna nota, upućena 9. septembra, ostala bez jasne potvrde da je uopće proslijeđena.

„Mi nemamo faktičku potvrdu da je ta nota proslijeđena. Dajte nam činjenice. Kada je poslata? Kome? To nisu političke igre, nego pitanje rezultata“, naglasio je.



