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ZAVISNO OD STRUČNE SPREME

Minić najavio: Minimalna plata u RS 2026. godine biti od 1.000 do 1.450 KM

Procjenjuje se da će inflacija do kraja godine dostići nivo od četiri posto, rekao je Minić

Savo Minić. Srna

A. O.

16.12.2025

Premijer RS, čija se ustavnost preispituje na Ustavnom Sudu Bosne i Hercegovine, Savo Minić, predstavio je narodnim poslanicima Prijedlog programa ekonomskih reformi u periodu 2026-2028. i tom prilikom najavio minimalnu platu u 2026. do 1.450 KM, u zavisnosti od stručne spreme.

On je rekao da u Vladi očekuju pozitivan doprinos vanjskotrgovinske razmjene, stabilno tržište, povećanje izvoza usluga, te potencijalno otvaranje kanala prodaje.

- Inflacija u BiH je ubrzala sa 1,4 posto u 2024. na 3,9 posto tokom prvih devet mjeseci ove godine, uglavnom zbog viših cijena hrane, usluga i snažnih pritisaka na plate. Procjenjuje se da će inflacija do kraja godine dostići nivo od četiri posto, uz postepeno smanjenje na 3,3 posto u 2026. i tri posto u 2027. godini - rekao je Minić.

On je podsjetio da je poznato da će u narednoj godini najniža neto plata u Republici Srpskoj iznositi 1.000 KM, te da će se najniže neto plate razlikovati u zavisnosti od stepena stručne spreme potrebne za obavljanje određenog posla, od 1.050 KM do 1.450 KM.

Inače, na dnevnom redu današnje 17. redovne sjednice NSRS je i Prijedlog budžeta u iznosu od 7,4 milijardi KM, što je 659 miliona KM više nego u odnosu na Drugi rebalans budžeta za ovu godinu.

Na dnevnom redu je i Prijedlog zakona kojim se u potpunosti zabranjuje pušenje u svim zatvorenim prostorima u Republici Srpskoj te se po prvi put reguliše oblast pušenja elektronskih cigareta.

# MINIMALNA PLATA
# INFLACIJA
# PLATA
# SAVO MINIĆ
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