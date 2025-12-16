Minić najavio: Minimalna plata u RS 2026. godine biti od 1.000 do 1.450 KM

Premijer RS, čija se ustavnost preispituje na Ustavnom Sudu Bosne i Hercegovine, Savo Minić, predstavio je narodnim poslanicima Prijedlog programa ekonomskih reformi u periodu 2026-2028. i tom prilikom najavio minimalnu platu u 2026. do 1.450 KM, u zavisnosti od stručne spreme.

On je rekao da u Vladi očekuju pozitivan doprinos vanjskotrgovinske razmjene, stabilno tržište, povećanje izvoza usluga, te potencijalno otvaranje kanala prodaje.

- Inflacija u BiH je ubrzala sa 1,4 posto u 2024. na 3,9 posto tokom prvih devet mjeseci ove godine, uglavnom zbog viših cijena hrane, usluga i snažnih pritisaka na plate. Procjenjuje se da će inflacija do kraja godine dostići nivo od četiri posto, uz postepeno smanjenje na 3,3 posto u 2026. i tri posto u 2027. godini - rekao je Minić.

On je podsjetio da je poznato da će u narednoj godini najniža neto plata u Republici Srpskoj iznositi 1.000 KM, te da će se najniže neto plate razlikovati u zavisnosti od stepena stručne spreme potrebne za obavljanje određenog posla, od 1.050 KM do 1.450 KM.

Inače, na dnevnom redu današnje 17. redovne sjednice NSRS je i Prijedlog budžeta u iznosu od 7,4 milijardi KM, što je 659 miliona KM više nego u odnosu na Drugi rebalans budžeta za ovu godinu.

Na dnevnom redu je i Prijedlog zakona kojim se u potpunosti zabranjuje pušenje u svim zatvorenim prostorima u Republici Srpskoj te se po prvi put reguliše oblast pušenja elektronskih cigareta.