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ZA 2024. GODINU

Komisija za finansije Doma naroda PSBiH usvojila Godišnji izvještaj Centralne banke BiH

Također su usvojeni Konsolidirani godišnji izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2024

Komisija za finansije Doma naroda PSBiH usvojila Godišnji izvještaj Centralne banke BiH. Fena

FENA

16.12.2025

Komisija za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojila je Godišnji izvještaj Centralne banke Bosne i Hercegovine za 2024. godinu, čiji je podnosilac Centralna banka BiH i Izvještaj o radu Ureda za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine za 2024. godinu, čiji je podnosilac Ured za razmatranje žalbi BiH.

Također su usvojeni Konsolidirani godišnji izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2024, čiji je podnosilac Ministarstvo finansija i trezora BiH te Godišnji konsolidirani izvještaj interne revizije za 2024, čiji je podnosilac Ministarstvo finansija i trezora BiH.

Komisija je primila k znanju Izvještaj o aktivnostima Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine za 2024. godinu, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH, Program rada s godišnjim planom revizija Ureda za reviziju institucija BiH za 2025. godinu, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH te Finansijski izvještaj Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine.

Članovi Komisije nisu primili k znanju Informaciju o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve za 2024. godinu, čiji je podnosilac Ministarstvo finansija i trezora BiH, saopćeno je iz PSBiH. 

# DOM NARODA PSBIH
# IZVJEŠTAJ
# CB BIH
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