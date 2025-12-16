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ZAGAĐENJE ZRAKA

Zrak u Tuzli opasan po zdravlje, građani upozoreni na oprez

Prema podacima objavljenim u 17 sati, Tuzla se nalazi na vrhu liste najzagađenijih sredina

Zagađenje u Tuzli. A. Bešić/Avaz

A. Bešić

16.12.2025

Kvalitet zraka u Bosni i Hercegovini danas je izuzetno loš u većem broju gradova. Prema podacima objavljenim u 17 sati, Tuzla se nalazi na vrhu liste najzagađenijih sredina. Indeks kvaliteta zraka u ovom gradu iznosio je 422, što spada u kategoriju opasnog zagađenja.

Pored Tuzle, izrazito visoke vrijednosti zabilježene su u Livnu, gdje je indeks dosegao 314, dok su Sarajevo sa 298, Vogošća sa 285 i Hadžići sa 259 također ušli u zonu vrlo nezdravog i opasnog kvaliteta zraka.

Povišene vrijednosti izmjerene su i u Travniku, Ilijašu, Kaknju, Kalesiji, Zenici, Banjoj Luci, Lukavcu, Maglaju, Prijedoru, Doboju i Živinicama, dok su nešto niže, ali i dalje nezdrave vrijednosti izmjerene u Mostaru, Trebinju, Bihaću i Brodu.

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# ZAGAĐENJE ZRAKA
# ZRAK
# TUZLA
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