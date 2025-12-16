Kandidat za predsjednika RS Branko Blanuša za "Avaz": Ponavljanje izbora je jedino pravo rješenje

Centralna izborna komisija BiH utvrdila je rezultate prijevremenih izbora za predsjednika RS, pa od jučer teče rok za dostavljanje zahtjeva političkih subjekata za ponovno brojanje glasova, odnosno prigovora na objavljenje rezultate. Istovremeno, naloženo je ponovno brojanje glasačkih listića na više biračkih mjesta u nekoliko općina.

Pravo rješenje

Kandidat za predsjednika RS Branko Blanuša kaže da je odluka o utvrđivanju rezultata dio redovne, zakonske procedure, te da će po njenom objavljivanju već pripremljeni prigovori biti dostavljeni CIK-u BiH.

- S obzirom na izlaznost i rezultate na pojedinim biračkim mjestima tačno se vidi gdje je taj izborni proces najviše kontaminiran. Na tim biračkim mjestima treba utvrditi stanje i na osnovu toga ponoviti izbore, da li na tim biračkim mjestima ili u kompletnim lokalnim zajednicama gdje je takvih slučajeva najviše. Po meni, samo je to jedino pravo rješenje za ove izbore, a sve ostalo je samo prikrivanje onog što se realno desilo tokom samih izbora i nakon zatvaranja biračkih mjesta – kazao nam je Blanuša.

Veći broj

Ponovo naglašava da je njegov jedini cilj da rezultati budu u skladu s iskazanom voljom građana.

- Ako se na kraju pokaže da kandidat SNSD-a ima veći broj glasova, s moje strane nema nikakvih problema da mu čestitam. Mislim da je to ljudski i pošteno. Ali isto tako, ako s druge strane ima sumnje da su neke malverzacije činjene na drugim biračkim mjestima, gdje sam ja dobio veći broj glasova, podržavam da se i to provjeri. Da se zaista transparentno i pošteno utvrdi rezultat ovih izbora – ističe Blanuša.

Ne žalim što sam ušao u politiku

Nije požalio što je ušao u političke vode, jer nečim što je i za njega bilo novo iskustvo pokazao je da je u politici moguće sudjelovati na pristojan i dostojanstven način, „bez vike, galame i napadanja onog drugog“.

- S obzirom na ukupan zborni rezultat, ne žalim što sam se uključio u politiku. Prije mjesec sam bio neko ko je nepoznat javnosti u političkom smislu i ne mislim da mi je to negativan potez koji sam napravio. Za mene životno iskustvo, a za građane u cijeloj BiH je možda dobro da vide da bavljenje politikom može biti drugačije u odnosu na ono na što su navikli u našim političkim dešavanjima – dodaje Blanuša.