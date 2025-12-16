Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NA DANAŠNJOJ SJEDNICI

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o preraspodjeli 10.000.000 KM Fondu za povratak BiH

Sredstva za provođenje Revidirane strategije BiH za provođenje Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma osiguravaju udruživanjem sredstava iz budžeta

Sa današnje sjednice. Avaz

A. O.

16.12.2025

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je danas Odluku o preraspodjeli 10.000.000 KM iz budžeta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u budžet Fonda za povratak Bosne i Hercegovine, za realizaciju projekata u cilju finansiranja prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Sredstva za provođenje Revidirane strategije BiH za provođenje Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma osiguravaju udruživanjem sredstava iz budžeta institucija BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH, saopćeno je iz Vijeća ministara FBiH.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Republički sekretarijat za raseljene osobe i migracije Republike Srpske, Vlada Brčko distrikta BiH i Fond za povratak BiH potpisali su Sporazum o udruživanju i načinu realizacije sredstava za ostvarivanje prava iz Aneksa VII Daytonskog mirovnog sporazuma u 2025. godini. 

# VIJEĆE MINISTARA BIH
# SJEDNICA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (7)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.