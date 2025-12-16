Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o preraspodjeli 10.000.000 KM Fondu za povratak BiH

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je danas Odluku o preraspodjeli 10.000.000 KM iz budžeta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u budžet Fonda za povratak Bosne i Hercegovine, za realizaciju projekata u cilju finansiranja prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Sredstva za provođenje Revidirane strategije BiH za provođenje Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma osiguravaju udruživanjem sredstava iz budžeta institucija BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH, saopćeno je iz Vijeća ministara FBiH.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Republički sekretarijat za raseljene osobe i migracije Republike Srpske, Vlada Brčko distrikta BiH i Fond za povratak BiH potpisali su Sporazum o udruživanju i načinu realizacije sredstava za ostvarivanje prava iz Aneksa VII Daytonskog mirovnog sporazuma u 2025. godini.