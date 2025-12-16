Vijećnik SBB-a Alija Begić poziva na dopunu zakona: Općini Stari Grad moraju da se skinu okovi

Zbog neusvajanja urbanističkih planova i administrativnih kočnica nadležnih zavoda, brojni projekti u Starom Gradu i dalje stoje na čekanju.

Tako se, ni skoro 30 godina nakon završetka rata, još ne nazire rješenje za obnovu, naprimjer, bazena Bentbaša, iako je neshvatljivo da ovaj prostor nije renoviran i stavljen u punu funkciju.

Kapitalni projekti

Dodatni problem predstavljaju nametnuti zakoni koji nikada nisu sistemski izmijenjeni ili dopunjeni, zbog čega trpi veliki broj razvojnih projekata. Sve to ukazuje na krajnju potrebu da se konačno pristupi rješavanju ove problematike.

O tome je za „Avaz“ govorio vijećnik SBB-a u Općinskom vijeću Stari Grad Alija Begić koji apeluje na nadležne vlasti da pristupe rješavanju problema.

- Imamo problem s kapitalnim stvarima o pitanju sporta, kulture i turističkih projekata, upravo zbog nedonošenja zakonskih regulativa i važno je da se ide u rješavanje te problematike koja je već duže vrijeme prisutna i koja guši razvitak Starog grada. Kada uzmemo za primjer bazene Bentabaša koji su od 60-ih služili za opuštanje i uživanje građana i koji sada izgledaju kao ruglo, zaista je sramota da se zbog zakonskih kočnica taj problem ne može riješiti – kazao je Begić.

Ne može se graditi ni u već postojećim gabaritima, a kamoli da se ide naprijed i prošire kapaciteti, od dvorana, igrališta, do sportsko-rekreacionih centara i slično.

- Kao vijećnik i kao građanin pozivam da ljudi iz viših nivoa vlasti kao što je Kantonalna skupština, sjednu i krenu u izradu i dopunu novih zakona koji bi omogućili konkretno Općini, općinskom načelniku, Općinskom vijeću da mogu raditi na takvim projektima, da ne stoje zapušteni kao što stoje sada. Druga stvar, isto tako bi trebali da naprave urbanističke planove da bi se konkretno moglo znati gdje se mogu graditi kapitalni projekti kako bi digli na viši nivo sport i kulturu. Svima nam je poznato da je općina Stari Grad atraktivno turistička mjesto koju na dnevnom, mjesečnom i godišnjem nivou posjećuje mnogo ljudi iz čitavog svijeta – naglasio je Begić.

Postavljanje objekata

Važno je da se unaprijede kapaciteti koji bi bili dostupni i građanima i turistima.

- Općina Stari grad obiluje prirodnim destinacijama koje, nažalost, nisu dostupne građanima. Zato ovim putem pozivam sve one koji su nadležni da jednom već sjednu i da se Starom Gradu jednostavno da značaj koji mu pripada – pozvao je Begić.

Na famoznoj Aleji ambasadora na Bentbaši nije moguće postaviti ni toalet za sve posjetioce, šetače, roditelje s malom djecom, a kamoli neku ljetnu baštu ili drugi objekat koji bi odgovarao sredini.