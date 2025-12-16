Almir Karkelja, načelnik GSS-a Prenj, nakon evakuacije na Visočici: Niko nam nije rekao da neće biti helikoptera za evakuaciju

Dok pripadnici gorskih službi spašavanja (GSS) širom BiH spašavaju ljudske živote i dok za to nisu plaćeni, država koja ih, nerijetko, zove u pomoć kao što je to nedavno bio slučaj kada su izvlačili pripadnike Oružanih snaga BiH s lokaliteta Pločno, prekjučer im je okrenula leđa.

Sate i sate su hrabri spasioci izgubili čekajući da neko da „zeleno svjetlo“ za helikoptersku podršku EUFOR-a kako bi se tijelo muškarca koji je poginuo usljed pada u provaliju, u kanjon Rakitnice, izvuklo, ali kako bi se, prije svega, evakuisao prijatelj stradalog, koji se usljed šoka, ali konfiguracije terena i iscrpljenosti nije mogao vratiti.

Akcija po danu

Operativni centar PU Konjic odmah je o tome obavijestio GSS Prenj kojoj se pridružilo pet spasilaca GSS-a Jablanica. Tokom vožnje javili su se i spasioci GSS-a Kantona Sarajevo, koji su se nalazili u blizini i ponudili pomoć, te se akciji priključilo još 10 spasilaca. Zajedno su izašli na greben, do mjesta odakle je nastradali pao, a pomoć helikoptera koju su, odmah, pokušali obezbijediti putem nadležnih institucija nije stigla.

- Ništa ne bi bilo problem da su nam odmah rekli da nećemo dobiti helikopter. Imali bismo vremena da dobar dio akcije odradimo po danu. Nažalost, držali su nas u neizvjesnosti. Što je najgore, niko nam nije rekao da helikopter nećemo dobiti, ali to smo vidjeli, pa nismo slijepi - priča za „Avaz“ načelnik GSS-a Prenj Almir Karkelja.

U prebacivanju odgovornosti i potpunoj nemoći sistema prošli su sati, a s teškom, ali jedinom mogućom odlukom da se krene u ručni transport i sam je oklijevao, ponajviše, zbog svojih ljudi, njih osam koji su došli do tijela.

- Molili su me: „Nemoj odustajati do zadnjeg trenutka od helikoptera. Izginut ćemo odozgo“. I samo sam njih slušao, jer, zaista, teren je pretežak. Ovo je jedna od najtežih akcija koja je provedena na ovim prostorima. Samo zbog njih sam čekao toliko. Šta je zapelo u ovoj akciji, ne znam. Imamo mi pomoć i tih helikoptera i Oružanih snaga BiH, pa i od Federalnog MUP-a u nekim situacijama. Treba reći istinu - podvlači Karkelja.

Kuka i motika

Tokom šest sati borbe s kanjonom Rakitnice, trenuci zajedništva i solidarnosti u ovakvim situacijama su se pokazali važnim i ključnim.

- Digla se kuka i motika poslije svega, svi se nešto brane, na kraju ćemo ispasti još mi krivi - razočaran je Karkelja.

Postupili identično

I kao što je rekao Karkelja, prekjučer su se svi u lancu odgovornosti branili, a kao mogući „krivac“ označen je Operativni centar Hercegovačko-neretvanskog kantona. Međutim, kako je za „Dnevni avaz“ rečeno iz Uprave CZ HNK, ne želeći ulaziti u razloge medijskih istupa različitih instanci, u ovom slučaju postupili su identično kao što postupaju uvijek kada je riječ o takvim ili sličnim situacijama.