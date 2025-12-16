Dom naroda BiH nastavlja hitnu sjednicu, smjene SNSD-ovaca nisu na dnevnom redu

U Sarajevu će sutra biti nastavljen rad 20. hitne sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koja je prekinuta 20. novembra nakon što su delegati SNSD-a oborili kvorum.

Na toj sjednici došlo je do izmjene dnevnog reda, jer je nova većina, sastavljena od delegata u Klubu Bošnjaka, dva delegata opozicionih stranaka iz Republike Srpske te Zlatka Miletića iz Kluba Hrvata, uspjela uvrstiti tri dodatne tačke prije rasprave o budžetu za 2025. godinu.

Te tačke odnosile su se na popunjavanje parlamentarnih delegacija, odnosno na zamjenu bivše delegatkinje Snježane Novaković Bursać iz SNSD-a Nenadom Vukovićem iz PDP-a, koji je umjesto nje ušao u Dom naroda.

Međutim, većina u Klubu Srba, koju čine delegati SNSD-a, aktivirala je mehanizam vitalnog nacionalnog interesa za sve tri usvojene tačke, čime su one prestale važiti.

Nakon toga na dnevni red je došla četvrta tačka, Prijedlog budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2025. godinu. Po njegovom usvajanju, delegati SNSD-a napustili su sjednicu.

Od trenutka kada je Kemal Ademović iz Naroda i pravde preuzeo funkciju predsjedavajućeg Doma naroda, delegati SNSD-a i HDZ-a naizmjenično, a u jednom slučaju i zajednički, obaraju kvorum i time blokiraju rad ovog doma.

Kada je riječ o 20. hitnoj sjednici, posebno se izdvaja Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, koji je predložio delegat Džemal Smajić iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu. Ostale tačke uglavnom se odnose na davanje saglasnosti za različite međunarodne sporazume.

Na nastavku sjednice, barem za sada, neće biti razmatrane smjene SNSD-ovih kadrova u Domu naroda niti u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.