Zbog nedostatka ljekara zdravstvu prijeti kolaps: Najviše fali anesteziologa, specijalista urgentne medicine, kardiologa i pedijatara

Desetine ljekara specijalista i doktora medicine svake godine napuštaju FBiH, a nedostatak kadrova u pojedinim zdravstvenim ustanovama prijeti kolapsom ukupnog zdravstvenog sistema, upozoravaju iz Sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH. Predsjednica Sindikata Marina Berberović kaže da nam nedostaju hiljade ljekara, kako doktora medicine, tako i svih specijalista. Odlazak mladih - To zavisi od kantona do kantona, ali u većini kantona fali anesteziologa. Itekako deficitaran kadar su i specijalisti urgentne medicine. U HNK imate 5 ili 6 specijalista u cijelom kantonu. Prije par godina u cijelom Posavskom kantonu niste imali nijednog kardiologa, pedijatara fali u Domovima zdravlja ... Mislim da nemamo nijednu granu medicine koja nije deficitarna, samo je pitanje u kojoj je ustanovi koja od njih deficitarnija – kaže Berberović.

Berberović: Nijedan kardiolog u Posavskom kantonu . Facebook Berberović: Nijedan kardiolog u Posavskom kantonu . Facebook

Kao poseban problem ističe odlazak mladih specijalista iz BiH. - Država je u njihovo obrazovanje uložila jako puno novca, specijalizacije dodatno koštaju kako biste dobili specijalistu koji je spreman raditi u punom opsegu i on ode vani. Izgubili ste ga, a ne možete ga zamijeniti za idućih 6 do 7 godina. Ogroman problem kod nas je što je starosna struktura doktora nepovoljna, što imate veliki broj njih koji su u posljednjih 10 godina pred penziju i što se ni o tome ne vodi računa. Federalno ministarstvo bi na vrijeme trebalo reagirati na to – ističe Berberović. Jedan od gorućih problema su neujednačena prava doktora, pa se iznos osnovne plaće od kantona do kantona razlikuje i do 50 posto. Berberović navodi da plaće ljekara specijalista variraju od 2.400 do 3600, a doktora medicine 2.000 do 3.000 KM. Prednjači KS, a najniže plaće su u Posavskom, Livanjskom i ZHK. U EU je plaća ljekara 3 do 4 puta veća. Ovakva situacija rezultira odlaskom kadrova u veće gradove i EU. Uvjeti rada Ministar zdravstva u Kantonu Sarajevo Enis Hasanović (SDP) kazao nam je da je deficit kadrova u ovom kantonu, poboljšanjem uvjeta rada, u dobroj mjeri smanjen, te da se u javne zdravstvene ustanove vraćaju čak i kadrovi iz privatnih, a u njima već rade i ljekari iz RS, pa i iz većine manjih mjesta u BiH.

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