Pretežno oblačno vrijeme danas, u pojedinim dijelovima BiH moguća kiša

Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Kiša je zabilježena u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne.

Temperature zraka u 07 sati (°C): Sokolac -3; Bijeljina, Prijedor, Sanski Most, Srebrenica, Tuzla 0; Banja Luka, Bihać, Bugojno, Zenica 1; Jajce, Sarajevo 2; Drvar 3; Mostar 6; Livno 7; Trebinje 9; Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 946 hPa, za 2 hPa je viši od normalnog i lagano opada.

Danas će u našoj zemlji preovladavati pretežno oblačno vrijeme. Tokom poslijepodneva, u Bosni će doći do postepenog smanjenja oblačnosti. Kiša se očekuje uglavnom u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne, dok će u ostalim dijelovima zemlje prije podne biti povremeno slabe kiše. Vjetar slab do umjeren, uglavnom južni i jugozapadni.

Dnevna temperatura zraka na sjeveru Bosne od 2 do 8, dok će u ostatku zemlje biti od 8 do 14°C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Poslijepodne se očekuje djelimično smanjenje naoblake. Prijepodne je povremeno moguća slaba kiša. Dnevna temperatura zraka oko 9 °C.

Nestabilno vrijeme uslovljava nešto lošije biometeorološke prilike, izraženije na zapadu i jugozapadu zemlje. Kiša i južno strujanje kod osjetljivih osoba mogu uzrokovati jačanje tegoba, reakcije poput reumatskih i bolova na mjestima povreda, glavobolje, promjene raspoloženja.

Negativni efekti pogoršanja ipak će biti djelimično ublaženi, prije svega zbog blagog porasta temperatura zraka tokom dana i manje mogućnosti za pojavu magle. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima.