Ekstremno zagađenje: Zrak u Sarajevu jutros rizičan po zdravlje

Sarajevo i jutros ima ekstremno zagađen zrak, a indeks kvalitete zraka iznosi čak 396.
Koncentracija PM2.5 čestica jutros je u Sarajevu 53 puta veća od godišnje referentne vrijednosti koju propisuje Svjetska zdravstvena organizacija.
NOVI PODACI
Koncentracija PM2.5 čestica jutros je u Sarajevu 53 puta veća od godišnje referentne vrijednosti koju propisuje Svjetska zdravstvena organizacija
Ograničiti aktivnosti vani. Avaz
Sarajevo i jutros ima ekstremno zagađen zrak, a indeks kvalitete zraka iznosi čak 396.
Koncentracija PM2.5 čestica jutros je u Sarajevu 53 puta veća od godišnje referentne vrijednosti koju propisuje Svjetska zdravstvena organizacija.
Mjerenja u Sarajevu. IQAir
Prema podacima koje prikuplja IQAir, najlošija situacija je zabilježila mjerna stanica Saraj Polje gdje je izmjereno 533. Na Otoci je izmjereno 366, na Bjelavama 384, na Ilidži 282, a kod Vijećnica 170.
Podaci objavljeni jutros u 07:30 sati. IQAir
U Sarajevu će danas biti pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne se očekuje djelimično smanjenje naoblake.
Prije podne je povremeno moguća slaba kiša uz dnevnu temperaturu zraka oko 9 °C.
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