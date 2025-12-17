Ekstremno zagađenje: Zrak u Sarajevu jutros rizičan po zdravlje

Sarajevo i jutros ima ekstremno zagađen zrak, a indeks kvalitete zraka iznosi čak 396. Koncentracija PM2.5 čestica jutros je u Sarajevu 53 puta veća od godišnje referentne vrijednosti koju propisuje Svjetska zdravstvena organizacija.

Mjerenja u Sarajevu . IQAir Mjerenja u Sarajevu . IQAir

Prema podacima koje prikuplja IQAir, najlošija situacija je zabilježila mjerna stanica Saraj Polje gdje je izmjereno 533. Na Otoci je izmjereno 366, na Bjelavama 384, na Ilidži 282, a kod Vijećnica 170.

Podaci objavljeni jutros u 07:30 sati . IQAir Podaci objavljeni jutros u 07:30 sati . IQAir