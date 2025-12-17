Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SAMIT EU

Komšić danas u Briselu o aktuelnim temama sa čelnicima EU i zemalja regiona

Tokom plenarnog sastanka i radne večere, bit će razgovarano о produbljivanju saradnje, ekonomskom i investicionom planu

Željko Komšić. Predsjedništvo BiH

Dž. R.

17.12.2025

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić predstavljat će Bosnu i Hercegovinu na samitu Evropska unija – zapadni Balkan, koji će biti održan danas u sjedištu Evropskog vijeća u Briselu.

Samit okuplja lidere država članica Evropske unije i zemalja zapadnog Balkana s ciljem razmatranja ključnih pitanja regionalne saradnje, napretka procesa evropskih integracija te izazova savremenog geopolitičkog okruženja.

Tokom plenarnog sastanka i radne večere, bit će razgovarano о produbljivanju saradnje, ekonomskom i investicionom planu, Zelenoj i Digitalnoj agendi, zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici, borbi protiv hibridnih prijetnji te o pitanjima migracija, saopćeno je iz Predsjedništva BiH.

# SAMIT
# ŽELJKO KOMŠIĆ
# EU
# BRISEL
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (10)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.