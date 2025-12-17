Komšić danas u Briselu o aktuelnim temama sa čelnicima EU i zemalja regiona

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić predstavljat će Bosnu i Hercegovinu na samitu Evropska unija – zapadni Balkan, koji će biti održan danas u sjedištu Evropskog vijeća u Briselu.

Samit okuplja lidere država članica Evropske unije i zemalja zapadnog Balkana s ciljem razmatranja ključnih pitanja regionalne saradnje, napretka procesa evropskih integracija te izazova savremenog geopolitičkog okruženja.

Tokom plenarnog sastanka i radne večere, bit će razgovarano о produbljivanju saradnje, ekonomskom i investicionom planu, Zelenoj i Digitalnoj agendi, zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici, borbi protiv hibridnih prijetnji te o pitanjima migracija, saopćeno je iz Predsjedništva BiH.