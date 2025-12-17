Osnovni sud u Banjoj Luci odlučio da Milorad Dodik ostane predsjednik SNSD-a

Osnovni sud u Banjoj Luci odlučio je da će Milorad Dodik ostati predsjednik SNSD-a, nakon što nije upućena žalba na njihovu prijašnju odluku donesenu krajem novembra.

Prema ovoj odluci, odbačen je zahtjev Centralne izborne komisije (CIK) Bosne i Hercegovine da se pokrene postupak za brisanje Dodika kao ovlaštenog lica za zastupanje SNSD-a iz registra političkih organizacija.

Odluka suda u Banjoj Luci protivi se ranijoj odluci Suda BiH, koja je pojašnjena u pismu kojeg je potpisala sutkinja Sena Uzunović, a u kojem se navodi da shodno presudi Dodik ne može obnašati i funkciju predsjednika SNSD-a.

- Donesena je odluka da se odbacuje prijedlog Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine od 22. oktobra, s obzirom kako ni Zakonom o vanparničnom postupku ni Zakonom o političkim organizacijama niti bilo kojim drugim zakonom nije određeno da sud koji vodi registar političkih organizacija po službenoj dužnosti pokreće postupak za brisanje lica ovlaštenog za zastupanje političke organizacije iz registra - rečeno je iz suda u Banjoj Luci.