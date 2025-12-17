Igor Crnadak za "Avaz": Ne smijemo dozvoliti izbore 2026. bez novih tehnologija

Centralna izborna komisija BiH utvrdila je rezultate prijevremenih izbora prema kojima je Siniša Karan, kandidat SNSD-a novi predsjednik RS. Međutim, ova odluka, u skladu s Izbornim zakonom BiH, samo je dio procedure, jer nakon objavljivanja rezultata politički subjekti dostavljaju žalbe na rezultate i zahtjeve za ponovno brojanje glasačkih listića.

Nije završena

- Iz objašnjenja i iz samog toka sjednice jasno je da CIK BiH ovo uradio kao neophodnu proceduralnu stvar, a da su svi u CIK-u svjesni da priča o ovim izborima još nije završena. To je razumljivo, jer imamo više od 2.500 ljudi za koje je nedvosmisleno utvrđeno da nisu mogli glasati, a neko je u njihovo ime glasao. Imamo i ponovno brojanje, tek da vidimo kakvi će tu biti rezultati i imamo čitav niz manipulacija koje je CIK u dosadašnjem radu utvrdio. Očigledno je pred CIK-om još mnogo posla prije nego što se ovi izbori proglase završenim – kazao je za “Avaz” poslanik PDP-a u NSRS Igor Crnadak.

Posljednja naredba CIK-a o ponovnom brojanju glasova na jednom broju biračkih mjesta izazvala je oštre reakcije i prijetnje tužbama od Milorada Dodika i SNSD-a. Crnadak smatra da je to način na koji misle da mogu vršiti pritisak na CIK.

- Svakome je jasno da su manipulacije bile nikad veće, da su bile očigledne, da su to ljudi radili na jedan besprizoran i beskrupulozan način. Neka se sve procedure dovedu do kraja. Najbolja stvar koja se može uraditi je dati CIK-u podršku da istraži sve i jednu prijavljenu nepravilnost do kraja – dodaje Crnadak.

Naredna godina

Saglasan je s ocjenom da su prijevremeni izbori test za sistem.

- Ovo je odlična lekcija svima, a najviše bi trebalo biti lekcija ovima koji rade na tome da dobijemo nove tehnologije 2026. Ovi izbori pokazuju da BiH ne smije sebi dozvoliti da skeneri i kompletan set novih tehnologija ne budu spremni za narednu godinu. Taj problem se ne smije potcijeniti, jer SNSD i njihovi partneri organizovano rade na tome da se proglasi situacija u kojoj to neće biti moguće 2026. nego tek 2028. godine. Ta namjera se mora spriječiti – ističe poslanik PDP-a u NSRS Igor Crnadak.

Izgubljena godina

Iz pozicije nekadašnjeg ministra vanjskih poslova BiH, Crnadak kaže da su decembar, kao i cijela godina, izgubljeni kada je riječ o evropskim integracijama BiH.

- Zaključci za Evropsko vijeće već su pripremljeni, ali te stvari treba uraditi što prije. Nemam posebnih očekivanja od ovog Savjeta ministara. Vidjeli ste da su opozicione stranke u Parlamentu počele proceduru deblokiranja evropskog puta i da pokušavaju vratiti normalnu atmosferu u politiku, pa ćemo vidjeti gdje će nas sve to odvesti – kaže Crnadak.