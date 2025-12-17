Cvijanović će tražiti da pitanje Trgovske gore bude na narednoj sjednici Predsjedništva BiH: Spremni smo da tužimo

Željka Cvijanović, članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine će od predsjedavajućeg Željka Komšića tražiti da pitanje Trgovske gore bude jedna od tačaka na narednoj sjednici ove institucije.

Kako je za RTRS rekao šef kabineta članice Predsjedništva BiH Dušan Petrović, Cvijanović "konstantno prati ovu temu" te da je odluka Sabora Hrvatske bila okidač za ovu reakciju.

- Kabinet srpskog člana Predsjedništva nema nikakvu dilemu u vezi sa ovim pitanjem i ako ne postoji drugi način spremni smo i da tužimo Hrvatsku - rekao je Petrović.

Naveo je da Cvijanović po ovom pitanju očekuje konsenzus i podršku drugih članova Predsjedništva BiH.

- Stoga smo, prema instrukciji srpskog člana Predsjedništva Željke Cvijanović, u našem kabinetu pripremili zahtjev predsjedavajućem Komšiću da uvrsti ovu tačku na sljedeću sjednicu Predsjedništva BiH - još je rekao Petrović.

Podsjetimo, hrvatski Sabor je usvojio Zakon o izgradnji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na samoj granici sa Bosnom i Hercegovinom na području Trgovske gore.