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REAKCIJA

Cvijanović će tražiti da pitanje Trgovske gore bude na narednoj sjednici Predsjedništva BiH: Spremni smo da tužimo

Kabinet srpskog člana Predsjedništva nema nikakvu dilemu u vezi sa ovim pitanjem, rekao je šef njenog kabineta

Željka Cvijanović. Fena

Dž. R.

17.12.2025

Željka Cvijanović, članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine će od predsjedavajućeg Željka Komšića tražiti da pitanje Trgovske gore bude jedna od tačaka na narednoj sjednici ove institucije.

Kako je za RTRS rekao šef kabineta članice Predsjedništva BiH Dušan Petrović, Cvijanović "konstantno prati ovu temu" te da je odluka Sabora Hrvatske bila okidač za ovu reakciju.

- Kabinet srpskog člana Predsjedništva nema nikakvu dilemu u vezi sa ovim pitanjem i ako ne postoji drugi način spremni smo i da tužimo Hrvatsku - rekao je Petrović.

Naveo je da Cvijanović po ovom pitanju očekuje konsenzus i podršku drugih članova Predsjedništva BiH.

- Stoga smo, prema instrukciji srpskog člana Predsjedništva Željke Cvijanović, u našem kabinetu pripremili zahtjev predsjedavajućem Komšiću da uvrsti ovu tačku na sljedeću sjednicu Predsjedništva BiH - još je rekao Petrović.

Podsjetimo, hrvatski Sabor je usvojio Zakon o izgradnji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na samoj granici sa Bosnom i Hercegovinom na području Trgovske gore.

Iz BiH se godinama apeluje na Hrvatsku da odustane od ove opasne ideje koja prijeti zdravlju stotina hiljada stanovnika i zagađenju vode i okoliša. Također postoje upozorenja i da se radi o trusnom području te da je visoka opasnost od kontaminacije tla i voda.

Problem Trgovske gore kao lokaliteta za odlaganje radioaktivnog otpada prisutan je još od 90-tih godina kada je ideja prvi put plasirana u javnost.

Centar za skladištenje nuklearnog otpada bi, prema planovima Hrvatske, trebao biti otvoren do 2028. godine.

# OTPAD
# ŽELJKA CVIJANOVIĆ
# TRGOVSKA GORA
# HRVATSKA
# BIH
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