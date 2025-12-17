Građani Bosanskog Novog: Bojimo se nuklearnog otpada, ali ko nas pita!

Hrvatski sabor u ponedjeljak je po hitnom postupku usvojio Zakon o izgradnji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada kod granice s Bosnom i Hercegovinom.

Riječ je o lokaciji nekadašnje kasarne u Čerkezovcu koji se nalazi na Trgovskoj Gori, 850 metara od Bosne i Hercegovine, a svega nekoliko kilometara od centra Bosanskog Novog.

Slabo upućeni

Ekipa “Dnevnog avaza” boravila je jučer u Bosanskom Novom, gdje smo razgovarali s građanima, koji su ogorčeni zbog svega ovog. U ovom gradu, koji je ionako bio pust i prazan u periodu oko 16 sati, bilo je teško naći sagovornika o ovoj temi, iako mimo kamera svi kažu da je to užasno, ali pred kamerama ne bi pričali.

Mještanka Marina Bjedac kaže da su svi protiv takve odluke, ali da su bespomoćni.

- Mislim da ljude ovdje niko nije konsultirao, bar da ja znam. Ljudi su slabo upućeni, plašim se da će baš ova granica stradati. Una je tu naša ljepotica, ljepotica Novog, zbog toga je mogućnost turizma velika, a kada se počne odlagati nuklearni otpad, mislim će nas ljudi početi izbjegavati – poručila je ona.