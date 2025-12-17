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"AVAZ" NA LICU MJESTA

Građani Bosanskog Novog: Bojimo se nuklearnog otpada, ali ko nas pita!

Plašim se da će baš ova granica stradati, kaže Bjedac

Građani Bosanskog Novog ogorčeni. Avaz

Piše: Sedin Spahic

17.12.2025

Hrvatski sabor u ponedjeljak je po hitnom postupku usvojio Zakon o izgradnji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada kod granice s Bosnom i Hercegovinom. 

Riječ je o lokaciji nekadašnje kasarne u Čerkezovcu koji se nalazi na Trgovskoj Gori, 850 metara od Bosne i Hercegovine, a svega nekoliko kilometara od centra Bosanskog Novog.

Slabo upućeni

Ekipa “Dnevnog avaza” boravila je jučer u Bosanskom Novom, gdje smo razgovarali s građanima, koji su ogorčeni zbog svega ovog. U ovom gradu, koji je ionako bio pust i prazan u periodu oko 16 sati, bilo je teško naći sagovornika o ovoj temi, iako mimo kamera svi kažu da je to užasno, ali pred kamerama ne bi pričali.

Mještanka Marina Bjedac kaže da su svi protiv takve odluke, ali da su bespomoćni.

- Mislim da ljude ovdje niko nije konsultirao, bar da ja znam. Ljudi su slabo upućeni, plašim se da će baš ova granica stradati. Una je tu naša ljepotica, ljepotica Novog, zbog toga je mogućnost turizma velika, a kada se počne odlagati nuklearni otpad, mislim će nas ljudi početi izbjegavati – poručila je ona.

Bosanski Novi: Pogled iz zraka na mjesto uz granicu s Hrvatskom. Dejan Rakita / PIXSELL

Miroslava Škorić i Bogdan Jovičić, koji su iz Krupe na Vrbasu, kažu da su protiv bilo kakve odluke koja će značiti zagađanje.

- Svi se žale i svako se boji za Unu, od Bihaća do Gradiške – jasni su oni.

Pero Zdjelar iz sela Rudice kod Bosanskog Novog smatra da je sve politička igra i da se ništa neće graditi.

Svi strahujemo

Miljana Bundalo smatra da je takva odluka pogubna za stanovnike ovog mjesta.

- Nije zdravo, mislim da to ne želi niko u ovom gradu. Strahujemo i šta će biti s rijekom Unom, a poslije ko zna šta će biti – istakla je Bundalo.

Stvar politike

Radislav Trivanović ističe da je sve stvar državnih organa, odnosno politike koja se vodi u BiH i Hrvatskoj.

- Niko ne želi nuklearni otpad, pogotovo jer može doći do pomjeranja i slijevanja u rijeku, to bi moglo zagaditi cijelu Republiku Srpsku i sve do Srbije. Moglo bi doći i do velikih oboljenja – poručio je.

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# NUKLEARNI OTPAD
# BOSANSKI NOVI
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