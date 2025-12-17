Nastavak sjednice NSRS: Vlada predložila da se PIO doprinosi plaćaju i za sezonske radnike

Vlada RS predložila je uvođenje nove kategorije obveznika doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, a radi se o sezonskim radnicima i drugima koji su radno angažovani na poslovima privremenog karaktera.

Predloženim rješenjem se, kako je rekla pomoćnik ministra finansija RS za fiskalni sistem Slobodanka Popović, utvrđuje se plaćanje doprinosa za PIO u fiksnom iznosu od 16 КM po svakom danu angažmana.

- Cilj je suzbijanje sive ekonomije u vezi sa isplaćivanjem naknada za određeni vid sezonskog i privremenog rada i s ciljem pojednostavljenja obračuna i uplate doprinosa - rekla je Popović.

Narodni poslanici RS nisu imali primjedbe na ovaj prijedlog, a rasprava je završena o ovom prijedlogu zakonskog rješenja koje stupa na snagu 1. januara 2026.

Poslanici u NSRS okončali su i raspravu o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak i o Prijedlogu zakona o porezu na dobit, takođe po hitnom postupku.

U toku je rasprava o Prijedlogu zakona o računovodstvu i reviziji RS po hitnom postupku.