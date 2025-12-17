Kip Bruce Leeja ponovo u Mostaru: Restauracija koštala više od 35.000 maraka

Restaurirani kip Bruce Leeja svečano je otkriven u srijedu u parku Zrinjevac u Mostaru, a direktorica Turističke zajednice Grada Mostara (TZGM) Elvira Ćemalović istaknula je kako je ova statua itekako potrebna građanima jer predstavlja simbol pravednosti i mira.

- S druge strane, mi iz TZ-a Grada Mostara smatramo da je kip Bruce Leeja stvarno dobar turistički 'story telling'. Kinezi su jedni od turista koji u najdominantnijoj mjeri dolaze u Mostar i BiH uopće, tako da s te strane, ovo nije samo turistička atrakcija za državljane Republike Kine, nego i za sve turiste, a nadam se da će i građani Mostara pokazati odgovornost, njegovati ovakve stvari na ponos svima nama, ali i čuvati sve ono što ovaj grad čini uređenom turističkom destinacijom - kazala je Ćemalović.

Istaknula je kako je proces reparacije ove statue bio dugotrajan i skup, te da Turistička zajednica i ovog puta pokazala odgovornost, ali i koliko je bitno da Grad Mostar širi svoju ponudu u turističkom smislu.

- Kipar Dalibor Nikolić bio je važna karika u samom začetku reparacije statue, a cjelokupan proces trajao je jako dugo jer smo trebali iznuditi mnogo potrebnih dozvola kako bismo izveli kip u Republiku Hrvatsku kod originalnog autora Ivana Fijolića. Investicija u obnovu statue iznosila je preko 35.000 maraka i sada svi zajedno moramo raditi na tome da ovaj park bude pod nadzorom, bilo da su u pitanju redari ili video nadzor jer ovo je jedini park kojeg imamo, a i Bruce Lee mu daje dodatnu vrijednost, pa ga moramo nekako zaštiti - kazala je Ćemalović.

Dodala je kako će tokom dana biti postavljene i dvije svjetiljke koje će osvjetljavati kip u parku, a postavit će se i ploče kako se do kipa ne bi hodalo po travi.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Mostara Đani Rahimić kazao je kako bi se prema vandalima koji uništavaju gradski mobilijar trebalo postupati strože.

- Znamo da u zapadnim zemljama kao oblik kazne postoji neka vrsta dobrotvornog rada, odnosno javno društveni rad, možda je i to neka opcija i prilika da veći nivoi vlasti uvedu i taj oblik kažnjavanja kako bi se ti ljudi koji su nešto oštetili na neki način natjeraju da to poprave ili da održavaju javne površine i shvate koliko je to mukotrpan posao. Ovaj spomenik postao je prepoznatljiv, Mostar je prvi u svijetu koji je dobio kip Brucea Leeja i drago mi je što kao grad možemo ponuditi nešto drugačije i na taj način privući nove goste i turiste - rekao je Rahimić.

Glavna savjetnica Grada Mostara Ines Sulić kazala je kako je ovo značajan dan za Mostar jer je Bruce Lee svjetski simbol pravde i zajedništva.

- Nakon nemilog događaja koji se dogodio s 2. na 3. marta 2024. godine drago mi je da se Bruce Lee opet vratio u Mostar - ustvrdila je Sulić.

Statua Brucea Leeja postavljena je u parku Zrinjevac 2005. godine, a djelo je hrvatskog akademskog kipara Ivana Fijolića.