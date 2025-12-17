Problemi za NiP nakon odlaska Karamehić-Abazović: Ostaju bez kluba, više neće imati prostorije, Omerović bez troškova reprezentacije

Nakon što je Mia Karamehić Abazović napustila NiP i prešla u Našu stranku, NiP je ostao bez kluba u Predstavničkom domu PSBiH.

To će u praksi značiti da Nihad Omerović više neće moći učestvovati na sjednicama proširenog kolegija na kojima se odlučuje o dnevnom redu.

Da bi neka stranka imala klub, potrebno je da imaju minimalno tri zastupnika.

Inače, gubitkom kluba se više nema pravo ni na stranačke prostorije u zgradi PSBiH, a Omerović koji je vodio klub više nema sredstva za reprezentaciju, troškove mobilnog telefona i veći koeficijent na platu.

Ovo neće utjecati na poziciju Denisa Zvizdića kao člana Kolegija Predstavničkog doma.