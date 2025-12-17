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OSTALI NA 2 ZASTUPNIKA

Problemi za NiP nakon odlaska Karamehić-Abazović: Ostaju bez kluba, više neće imati prostorije, Omerović bez troškova reprezentacije

Da bi neka stranka imala klub, potrebno je da imaju minimalno tri zastupnika

Zvizdić ostaje član Kolegija. Fena

S. S.

17.12.2025

Nakon što je Mia Karamehić Abazović napustila NiP i prešla u Našu stranku, NiP je ostao bez kluba u Predstavničkom domu PSBiH.

To će u praksi značiti da Nihad Omerović više neće moći učestvovati na sjednicama proširenog kolegija na kojima se odlučuje o dnevnom redu.

Da bi neka stranka imala klub, potrebno je da imaju minimalno tri zastupnika.

Inače, gubitkom kluba se više nema pravo ni na stranačke prostorije u zgradi PSBiH, a Omerović koji je vodio klub više nema sredstva za reprezentaciju, troškove mobilnog telefona i veći koeficijent na platu.

Ovo neće utjecati na poziciju Denisa Zvizdića kao člana Kolegija Predstavničkog doma.

# NIP
# MIA KARAMEHIĆ-ABAZOVIĆ
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