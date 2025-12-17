Kenan Dautović: Sve jedinice lokalne samouprave trebale su dobiti ponešto

Predsjednik Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine Kenan Dautović, uoči današnje sjednice tog tijela u Sarajevu, najavio je da će se Savez očitovati o nacrtu zakona o javnim nabavkama budući da je dosad imao dosta intervencija na ponuđeni nacrt. - Današnja sjednica je četvrta redovna i dnevni red je tehničkog karaktera, a očitovaćemo se o zakonu o javnim nabavkama gdje smo imali dosta intervencija te usaglašavali stavove sa Savezom općina i gradova Republike Srpske pa je to na neki način zajednički stav. Tridesetak intervencija ima sigurno – rekao je Dautović.

Jedna od tema odnosi se na provođenje okvira KAF, izabranog za neku vrstu metodologije za procjenu i samoprocjenu jedinica lokalne samouprave u smislu organizacijskih struktura i funkcioniranja administracije. - To su evropski standardi i Savez hoće da ih promovira i standardizira - kazao je. Dutović ističe stav Saveza da podjela 48 miliona KM na osnovu javnog poziva Vlade FBiH treba da obuhvati sve jedinice lokalne uprave i samouprave koje su kandidovale njihove projekte.