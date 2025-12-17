Mario Crnković za "Avaz": Radioaktivni otpad na Trgovskoj gori ugrozit će stotine hiljada ljudi

Stanovnici općina na sjeverozapadu BiH uznemireni su nakon što je Sabor Hrvatske usvojio zakon o izgradnji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na lokaciji bivše kasarne JNA Čerkezovac na Trgovskoj gori, u blizini granice s BIH. Prema riječima člana bh. pravnog i ekspertskog tima za Trgovsku goru i predsjednika Udruženja “Green Team” iz Novog Grada Marija Crnkovića kaže za “Avaz” da je Hrvatska još 1997. godine imala izbor između četiri lokacije, ali su se političkom odlukom odlučili samo za onu na granici s BiH.

- Imamo jedan neprijateljski čin, koji osnovu ima u ignorisanju dobrosusjedskih odnosa, prava, pravde i etike. S obzirom da nam Hrvatska za sve ove godine nije željela da nam dostavi preciznu karakterizaciju otpada koji se treba naći na Trgovskoj gori, jako je teško praviti procjene koliki broj ljudi će biti ugrožen. Radi se o 250.000 do 360.000 stanovnika u slivu rijeke Une. To su procjene naših stručnjaka na bazi osnovnih podataka. Međutim, ovdje su u pitanju i buduće generacije, pa je svako igranje s brojevima krajnje nezahvalno – kaže Crnković.

Nakon odluke Hrvatskog sabora Crnković kaže da se BiH najprije treba obratiti EU. BiH je sredinom ove godine aktivirala ESPOO Konvenciju o prekograničnom uticaju na životnu sredinu.