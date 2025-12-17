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POSLANIK U NSRS

Đajić: Nakon što sam smijenjen, imam ponudu iz FBiH za platu od 7.000 KM

Mi ćemo ostati bez medicinskih sestara, ako ne dignemo plate

Vlado Đajić. Dejan Rakita / PIXSELL

S. S.

17.12.2025

Poslanik SNSD-a u NSRS Vlado Đajić rekao je na sjednici da moraju dati sve od sebe da bi zadržali zdravstvene radnike.

Uputio je prijedlog da plate ljekarima budu povećane na 5.000 KM, a medicinskim sestrama na 2.500 KM.

– Mi ćemo ostati bez medicinskih sestara, ako ne dignemo plate. Ja sam raspisao konkurs za prijem 50 mladih sestara iz Medicinske škole, 200 KM stipendija i javile su se samo dvije sestre. Ostaćemo bez zdravstvenih radnika – naveo je Đajić.

Otkrio je da mu ne manjka ponuda nakon što je smijenjen sa čela UKC-a RS.

- Sad sam na “draftu”, kako sam smijenjen. Imam ponudu da idem raditi u Federaciju u jednu privatnu ordinaciju. Plata bi bila 7.000 KM – rekao je.

# NSRS
# VLADO ĐAJIĆ
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