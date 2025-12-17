CIK BiH sumnja da se ometa nabavka opreme za izbore: Ista kompanija se dva puta žalila na tender

- Na navedena Rješenja, žalitelj je dana 09.12.2025. godine Centralnoj izbornoj komisiji BiH dostavio žalbu koju je Centralna izborna komisija BiH 11.12.2025. godine zaključkom odbacila zbog nepostojanja aktivne legitimacije u postupku javne nabavke. Na predmetni Zaključak potencijalni ponuđač ponovo ulaže žalbu koju će Centralna izborna komisija BiH zajedno sa izjašnjenjem dostaviti Uredu za razmatranje žalbi. Zaključak CIK BiH možete pogledati ovdje.

Nakon što je objavila javnu nabavku sistema za biometrijsku identifikaciju birača i za skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima Centralna izborna komisija BiH je 27.11. i 01.12.2025. godine donijela Rješenje odnosno Dopunsko Rješenje kojim se žalba na tendersku dokumentaciju jednog žalitelja djelimično uvažava, saopćeno je iz CIK-a.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ukazuje da privredni subjekt koji kontinuirano izjavljuje žalbe u ovom postupku nije dokazao postojanje pravnog interesa za učešće u predmetnoj javnoj nabavci, niti je, prema dostupnim informacijama, pokazao da raspolaže potrebnim finansijskim i tehničkim kapacitetima za njenu realizaciju.

Navedene okolnosti, sagledane u cjelini, upućuju na osnovanu sumnju da se procesna ovlaštenja koriste na način koji može dovesti do neopravdanog usporavanja ili otežavanja postupka javne nabavke, kao i do narušavanja principa ravnopravne konkurencije među ponuđačima, što bi moglo negativno uticati na dinamiku uvođenja izbornih tehnologija u Bosni i Hercegovini za Opće izbore 2026. godine.

Pozivamo sve institucije BiH da u okvirima svojih nadležnosti osiguraju svu neophodnu podršku uspješnoj realizaciji projekta uvođenja specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces u Bosni i Hercegovini. Centralna izborna komisija BiH će ponoviti zahtjev prema Uredu za razmatranje žalbi za hitnim rješavanjem predmetne žalbe u cilju neometanog nastavka procesa - navodi iz CIK-a.